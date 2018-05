El Córdoba B chafa al Villanovense

El Villanovense despidió del sueño del play off de ascenso a Segunda después de perder por 0-1 ante el Córdoba B. Esta vez los últimos minutos fueron fatales para los serones, que encajaron el gol en el 87 después de dominar durante la segunda mitad. En el 33 los serones fallaron un penalti. Aún tienen opciones de meterse en Copa del Rey, aunque el Villanovense ha cerrado en su feudo una gran temporada.

Sorprendió Ania con la inclusión de Dani Muñoz en el once, buscando más velocidad y la de Kamal en la media por Pajuelo, que finalizó la semana con molestias. Quizá tanta novedad en el once, incluida otra vez la de Arroyo como lateral izquierdo provocó que los serones tardasen en entrar en el partido. En los primero 25 minutos lo más destacado fue un disparo lejano de Borja sin mucho peligro y varios saques de esquina que no inquietaron apenas la portería de Lavín.

Es más, fue el Córdoba B el por momentos dominaba y buscaba un juego más vertical. En el 18 los andaluces tuvieron una triple oportunidad dentro del área serón con un doble remate de Jankovic y Sebas Moyano que saco la defensa, el balón quedó botando y el propio Jankovic lo intentó de nuevo de cabeza pero el balón se fue fuera rozando el larguero.

Le costó al Villanovense hacerse con el control del balón y la iniciativa. Pecaron de exceso de imprecisiones y el Córdoba B buscaba salir rápido. En 28 otra vez Jankovic probó fortuna con un disparo que se fue alto.

En el 31 llegó la oportunidad más clara del partido para los serones. Dani Muñoz pelea un balón largo y se lo gana al central, se adentra en el área y Víctor Mena le derriba con un claro agarrón. Curro fue el encargado de lanzar desde los once metros pero el balón se fue alto. Es el sexto penalti que falla el Villanovense esta temporada.

La oportunidad espabiló algo más a los locales, que terminaron la primera mitad dominando más. Dani lo intentó desde lejos pero su remate se fue desviado en el 33. El propio delantero andaluz, muy activo en la prima mitad, lo intentó otra vez desde lejos en el 43 con idéntico resultado.

SEGUNDA PARTE / Tras el paso por los vestuarios el Villanovense dio un paso hacia adelante. Comenzó a tener más la iniciativa mientras el Córdoba buscaba robar y salir muy rápido. De hecho en una de esas jugadas en transición Javi Sánchez despejó in extremis un balón con mucho peligro. En el 64 fue Curro pone una falta desde la derecha y Javi Barrio la peina anticipándose a la defensa, pero el balón roza el palo de Lavín.

El Villanovense empezaba a tener prisa y a encerrar a su rival. En el 72 bue centro de Borja García que Carlos Andújar remató alto. Un minuto después fue Dani el que remató un centro desde la derecha de Andújar pero lo sacó la defensa. En el 75 centró Curro desde el córner y Dani Muñoz buscó el remate de chilena, pero no alcanzó el esférico.

Los serones encerraron a su rival y pisaba el área una y otra vez, pero conseguían rematar a gol. Ania metió Tapia y Diego pero ni aun así los serones conseguían superar el muro que suponía la línea defensiva cordobesa.

En el 87 se consumó el desastre. Saque de falta de Moyano que da en la barrera, después en el larguero y finalmente el balón acaba en los pies de Waldo, que muy solo remata para poner el 0-1.

En los últimos minutos apenas se jugó, con muchas interrupciones y pérdidas de tiempo por parte del Córdoba B.

villanovense 0

córdoba b 1

3Gol: 0-1, min. 87, Waldo.

3Árbitro: Carlos Pérez Fernández. Amonestó a los locales Kamal, Allyson, Javi Sánchez Carlos Andújar, Javi Barrio, Tapia y Arroyo, y a los visitantes Mena, Soler y Chuma.

3Estadio: Municipal Villanovense.

3Espectadores: 2.500.

3Villanovense: Leandro, Barrio, Javi Sánchez, Espín, Arroyo, Curro (Tapia, min. 81), Kamal, Carlos Andújar, Borja García, Allyson y Dani Muñoz (Diego Sánchez, min. 80).

3Córdoba B: Lavín, Eric Ruiz, Mena, Esteve, Soler, Jordi Ortega, Sebas Moyano (Chuma, min. 90), Jankovic, Andrés (Copete, min. 90), Quiles (Waldo, min. 79) y David Moreno.