Un triunfo a domicilio como colofón

Cáceres se impuso en la pista de Chocolates Trapa Palencia (71-80). Los cacereños, que no se jugaban ya nada, supieron hacer servir la calma que dan los deberes hechos para arriesgar cuando tocó y completar un gran encuentro y acabar la temporada con un triunfo.

El Cáceres no se jugaba nada ayer en Palencia en el último encuentro liguero, pero quería llevarse el último triunfo de la temporada. No iba a ser fácil ante un Palencia que podía ganar alguna plaza para el play off de ascenso, aunque sin posibilidad de ganar el factor cancha. Pese a todo, el encuentro comenzó con mucha igualdad (6-6), aunque a partir del minuto 2, los locales comenzaron a marcar diferencias y abrieron una pequeña brecha (13-9).

Un triple de Parejo y un robo y canasta de Grabauskas permitían a Cáceres dar la vuelta al marcador para irse al final del cuarto con renta mínima (17-19).

Ya en el segundo cuarto, Palencia cerró bien en defensa y ahogó por completo a un Cáceres que tardó dos minutos y medio en anotar su primer punto de este cuarto. Para entonces, los locales ganaban de tres puntos (24-21). Pero Cáceres, sin nervios, se zafaba de la zaga local a base de lanzamientos de tres y volvía a colocarse por delante en el marcador (31-35, a 2:39 del final del cuarto).

La igualdad era máxima y el partido de ida y vuelta, tanto, que a falta de 1:20 para el descanso el partido estaba empatado a 38. En la recta final del cuarto Cáceres se reencontraba con el acierto de los lanzamentos de 3, y con dos acertados, conseguía irse al descanso con 6 de renta (38-44).

Jugar sin presión le estaba sentando bien a un Cáceres que tras el descanso continuaba manejando el tempo del encuentro, defendiendo bien arriba y cortando la salida de balón de Palencia. También en ataque trabajaban bien los extremeños, asegurando sus lanzamientos. La renta de los cacereños llegó a alcanzar los 9 puntos mediado el tercer cuarto (41-50).

Pero entonces aparecieron Miso y Cvetinovic. El primero haciéndose dueño del rebote y asistiendo al segundo que, con 8 puntos consecutivos, metía a los suyos en el partido en poco mas de un minuto (48-50).

Pero Cáceres estaba siendo mejor que su rival y lo demostró de nuevo en el inicio del último cuarto. Cerraron bien en defensa los visitantes, que maniataron por completo el juego ofensivo de su rival. Casi tres minutos estuvo sin anotar Palencia en el inicio de este cuarto. Cáceres, por su parte, anotaba 9 puntos que le permitían jugar con algo de tranquilidad los minutos 55-66). Y así fue. Palencia lo intentó todo, pero no pudo conseguir rehacerse ante un Cáceres triunfal.

PALENCIA 71

CÁCERES 80

3Marcador por cuartos: 17-19, 38-44 (descanso); 55-57 y 71-80 (final).

3Árbitros: Terreros San Miguel y Langa de Martín. Sin eliminados.

3Pabellón: Municipal.

3Espectadores: 1.400.

3Chocolates Trapa Palencia: Alex Pressley (10), Andrés Miso (8), Enric Garrido (12), Thomas Ruffin (2), Nikola Cvetinovic (18) –cinco inicial–, Sergi Pino (5), Urco Otegui (6), Deividas Busma (2), Sani Campara (2), Carlos Toledo (6).

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Guille Corrales (2), Rolandas Jakstas (13), Ola Keshinro (8), Niko Rakocevic (18), Luis Parejo (17) –cinco inicial–, Will Saunders (9), Pol Olivier (2), Robertas Grabauskas (11), Kasse