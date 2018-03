Solo el 9% de las trabajadoras acceden a cargos directivos

Solo el 9% de las mujeres que trabajan ocupan un cargo directivo en su empresa frente al 14% de los hombres. Un estudio elaborado por la empresa de colocación Infojobs constata esa brecha de género en el mundo empresarial español y permite abordar la radiografía del perfil profesional de unas mujeres directivas que muestran más proyección que presencia en los puestos de mayor responsabilidad.

Según este estudio, la experiencia laboral media de las mujeres directivas es de 15 años y en el 55% de los casos superan los 50 años de edad. Pese a un perfil profesional de las mujeres caracterizado por un alto nivel de estudios, los hombres predominan en los cargos de director de área, comité de dirección, consejos directivos, directores general y consejeros delegados.

El estudio de Infojobs refleja una de las estrategias de desarrollo personal entre las mujeres. El tipo de empresa en el que las trabajadoras tienen un papel directivo relevante es consecuencia de un proceso previo de independencia vital. Así, en casi la mitad de los casos en los que la mujer tiene un papel directivo (el 46%) se trata de autónomas que tienen su propia empresa con personal asalariado. Si una mujer desea asumir tareas directivas, lo más habitual será abordar la vía del emprendimiento ya que en organizaciones consolidadas el techo de cristal en la trayectoria se hará evidente.

En lo que respecta al nivel de estudios, los datos revelan que el 88% de las mujeres directivas en España cuentan con estudios universitarios, en su mayoría con formación en administración, derecho y negocios (33%) y, en segundo lugar, en salud y servicios sociales (14%). Además, un 45% de las directivas han completado sus estudios superiores con estudios de tercer grado –posgrado, máster o doctorado–. Precisamente, el Financial Times acaba de reconocer el master of business administration (MBA) a tiempo completo de la escuela de negocios Esade como el mejor de España y de Europa para mujeres profesionales, en el nuevo ránking Top 50 MBA for Women.

El estudio de InfoJobs constata que solo el 27% de la dirección de los diferentes departamentos dentro de las empresas está liderada por mujeres. Si analizamos cuáles son estos departamentos, vemos que el de Atención al Cliente, seguido del de Recursos Humanos y el de Administración son los que, según los encuestados, tienen más volumen de mujeres al frente (el 66,7%, el 55,9% y el 51,7% respectivamente). Existe una cuarta área en la que también hay más mujeres directivas que hombres, la de Comunicación (51,4%).

PUESTOS CON MÁS HOMBRES / En el lado opuesto, la dirección general o gerencia (79,3%), la dirección de negocio y estrategia (78,7%), y la de tecnología (82,1%) son las que cuentan con más hombres en sus puestos directivos. El estudio analiza otras seis áreas de las empresas y, según las respuestas de los encuestados, en la mayoría de los casos cuentan con un hombre al frente. Así, el 72,4% de los departamentos de I+D están liderados por hombres, y lo mismo sucede en Producción y Producto (72,3%), Comercial y ventas (69,8%), Finanzas (63,1%), Legal (63%) y Márketing (54%).

«Hay profesiones que, históricamente, han estado más ocupadas por hombres que por mujeres, y esto se refleja, también en los puestos directivos. El sector tecnológico es un ejemplo. Poco a poco vamos encontrando más mujeres que se forman en este sector, pero aún nos queda un largo camino por recorrer», explica Olivia Fontela, directora de márketing de InfoJobs.

El estudio analiza, también, las perspectivas de promoción. El 47% de las mujeres encuestadas cree que la maternidad puede ser un impedimento para ascender, frente al 29% de los hombres. Además, cabe destacar que solo el 3,4% de la población activa piensa que las mujeres tienen más facilidad para llegar a puestos directivos. Por otro lado, si se analiza cómo los unos y otras consiguieron su cargo, también hay diferencias. El 14,7% de las mujeres ascendieron por promoción interna, frente al 22,2% de los hombres.