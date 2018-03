Cospedal: "Alguna vez habrá una presidenta del Gobierno"

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha asegurado este martes que está convencida de que "alguna vez habrá una presidenta" del Gobierno en España. "Es lógico y normal, igual que hubo por primera vez una presidenta del Congreso, de una Comunidad Autónoma o una ministra de Defensa. Yo creo firmenente en eso", ha manifestado en una entrevista en el 'Programa de Ana Rosa'.

Cospedal es una de las dirigentes del PP mejor situada para suceder a Mariano Rajoy, si es que el líder conservador, en algún momento, decide dar un paso atrás. Por el momento, para que no se abra el debate en torno a su relevo, el jefe del Ejecutivo siempre que tiene ocasión señala que se ve con fuerzas para optar a un tercer mandato, como cabeza de lista popular. En este contexto, la también secretaria general del PP ha señalado que "ahora mismo" no se "plantea" optar a este puesto, porque lo que la gusta es "ser ministra de Defensa". Si bien, no ha cerrado la puerta a dar el paso en el futuro.

La número dos del PP ha recordado que durante toda su carrera "ha defendido la igualdad, muchas veces en soledad". Y ha asegurado que comparte las reivindicaciones expresadas por miles de personas el 8 de marzo pero que, siendo "consecuente" con lo que "piensa", decidió no hacer huelga.