Zasca de Carmen Borrego tras la posible reconciliación de José Almoguera y Paola Olmedo

La familia Campos sigue en el ojo del huracán, aunque sin suda alguna los protagonistas ahora son José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego. La disputa familiar sigue dando mucho que hablar, y es que este fin de semana, el nieto de María Teresa Campos aprovechó para hacer una escapada a Andorra con su supuesta exmujer, Paola Olmedo.

Aunque muchos especulan con que este reencuentro podría ser debido a que ambos quieren mantener una buena relación debido al hijo que tienen en común, lo cierto es que parece que la pareja se ha dado una segunda oportunidad, algo que la hermana de Terelu ha comentado en televisión: "Espero que no se arrepienta, porque cuando estás con una pareja que no quiere a tu familia, no quiere a tu madre, ni a tu tía, ni a tu prima, ni a tu hermana, nunca puede terminar bien. Es mi opinión".

"Traidor"

Los rumores de una posible reconciliación vienen tras su reciente escapada juntos a Andorra un mes después de su separación, que alguien de su entorno estaría traicionándolos a cambio de dinero. Un topo que según 'Así es la vida' sería cercano a la esteticien y que habría filtrado información a la prensa sobre los encuentros de la pareja.Después de varios días con la polémica, ahora ha sido su madre Carmen Borrego la que ha sido preguntada por los medios.

Un traidor cuya identidad no ha sido descubierta todavía y del que Carmen Borrego, cuya relación con su hijo está completamente rota, se ha desmarcado completamente: "Yo ni idea, pregúntaselo a los topos. Yo he dicho que yo no soy el topo y no tengo nada más que decir", ha afirmado tajante al abandonar el programa. "Yo ni mi interesa la verdad", ha reconocido manteniéndose al margen de la posible reconciliación entre José María y Paola.

Una segunda oportunidad sobre la que la tertuliana se pronunciaba en 'Vamos a ver' lanzando un demoledor consejo a su hijo, al que ha advertido que espera que no se arrepienta de lo que está haciendo porque cuando la persona que está a tu lado no quiere a tu familia -es decir, su mujer- esa relación está abocada al fracaso.

Y a pesar de que ha confesado que no quiere hablar más sobre José María, no ha podido contenerse y le ha lanzado un nuevo zasca cuando le hemos preguntado si su distanciamiento tiene solución: "Pregúntaselo a él", ha reaccionado, dejando la pelota en el tejado de su hijo respecto a una reconciliación que por el momento parece que no va a llegar.