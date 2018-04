Cs atornilla a Cifuentes

Cristina Cifuentes tiene menos claro su futuro desde ayer. Y no solo porque Ciudadanos haya pedido su dimisión y su sustitución por otro dirigente del PP, sino porque la propia dirección de Génova admitió que «todas las opciones están abiertas».

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pidió en torno a la una de la tarde el cese inmediato de la presidenta regional por las dudas en torno al máster que dice que se sacó en la Universidad Rey Juan Carlos. Aguado dio ese paso después de no haber llegado a un acuerdo sobre la comisión de investigación que exigía para mantener su apoyo al Gobierno regional (en el que el PP está en minoría). «Tiene que dimitir, tiene que irse», soltó el dirigente madrileño desde la Asamblea. El número tres del PP nacional, Fernando Martínez-Maillo, habló pasadas las dos de la tarde para pedirles que sean «responsables» y no se «precipiten».

Ciudadanos había advertido 48 horas antes a la dirección del PP de que solo mantendría a Cifuentes en su despacho de la Puerta del Sol si, antes del mediodía del lunes, aceptaba una comisión de investigación en los estrictos términos que planteaba el partido de Albert Rivera. Según fuentes populares, el partido de Cifuentes envió un documento a Aguado cuando ya había pasado el plazo y en el que se planteaba un modelo alternativo de investigación parlamentaria. Ciudadanos no cedió, porque considera que la presidenta intentaba poner el foco en los supuestos filtradores de la información sobre el máster más que en el hecho de si realizó el curso o no, y Aguado compareció ante la prensa para concretar la exigencia que venía apuntando estos días: quiere que el partido de Mariano Rajoy busque cuanto antes un sustituto dentro de sus filas para Cifuentes.

Desde que estalló el escándalo sobre el máster que Cifuentes asegura que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos, pero del que no enseña pruebas concluyentes, ella y su equipo en el PP de Madrid han dirigido la estrategia de defensa. Visto el poco éxito, Génova ha decidido coger las riendas. Madrid es uno de los caladeros de votos populares y no se pueden permitir más errores. Según fuentes del PP, Maillo quiere convencer al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para que se siente y negocien juntos los términos de la comisión de investigación. “Vamos a intentar reconducir esta situación (...) Nuestra posición es buscar una solución razonable”, declaró Maillo, que apuntó que su partido no trabaja con el «escenario» de la dimisión ni de la sustitución de Cifuentes. «Tenemos que hacer todos un ejercicio de responsabilidad y no despacharlo en media hora, con un documento u otro», añadió. El ultimátum de Ciudadanos llegó mientras Rajoy estaba volando hacia Argentina, para una visita oficial de dos días.

El PP fue el partido más votado en las elecciones de 2015, por lo que los naranjas dan por hecho que debe ser una persona de esa formación la que tiene que seguir al frente del Ejecutivo madrileño. Los de Rivera intentan repetir la solución que encontraron con el anterior presidente de la Región de Murcia (también del PP), que estaba imputado, y que fue sustituido a petición de Ciudadanos. Aguado confía en que el PP haga lo mismo en Madrid «antes de que acabe este mes de abril» para recuperar la normalidad institucional.

Fuentes naranjas no descartan apoyar la moción de censura planteada por los socialistas y secundada por Podemos, pero de momento la opinión en la cúpula de la formación es que «no sería sensato» ahora. La moción de censura fue admitida este lunes a trámite y será debatida antes del 7 de mayo.

Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dio una rueda de prensa que ya estaba prevista desde el domingo por la tarde. «[Los populares] han intentado bloquear la comisión de investigación con una propuesta cuyo contenido es una absoluta falta de respeto, más centrada en perseguir a los periodistas y sus fuentes y averiguar sobre aquellas personas que se han atrevido a denunciar estas prácticas irregulares en la Universidad», afirmó la dirigente naranja, informa Juan José Fernández.

En la lista de comparecientes, el equipo de Cifuentes incluyó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el portavoz de los socialistas en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y al filtrador, el profesor Salvador Perelló.