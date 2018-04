ERC rechaza apurar la investidura como propone Puigdemont

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, rechazó ayer de plano la idea lanzada la víspera por Carles Puigdemont de que no hay prisa para formar Gobierno. Al contrario, Vilalta urgió a JxCat a proponer un candidato que comporte «una investidura efectiva», al tiempo que rechazó agotar el plazo máximo del 22 de mayo por los efectos «negativos» que comporta mantener el artículo 155. El expresidente reunirá mañana en Berlín a los diputados de JxCat para decidir la estrategia a seguir a partir de ahora.

En la rueda de prensa posterior a la permanente de ERC, su portavoz coincidió con Puigdemont en que «hay que evitar nuevas elecciones» porque –advirtió– mantener la situación actual de bloqueo e ir a unas elecciones implica que las instituciones sigan intervenidas en aplicación del artículo 155, y también «incumplir» el mandato obtenido en los comicios del 21-D, fruto de los cuales el independentismo revalidó su mayoría absoluta en el Parlament si se suma ERC, JxCat y la CUP.

Vilalta, en cambio, discrepó de la idea de que no hay prisa para formar Govern. «No podemos esperar, necesitamos un Govern de forma inmediata y no hace falta agotar los plazos», que finalizan el 22 de mayo. La portavoz republicana no ha querido aclarar dónde cree ERC que está ahora mismo el problema que impide la investidura efectiva, y se limitó a insistir en que resulta «innecesario» seguir esperando y que «si la investidura puede ser mañana mismo», por los republicanos «no quedará».

ERC admite que esperar a que concluya la tramitación de la reforma de la ley de presidencia no es la mejor forma de conseguir una investidura rápida, pero Vilalta ha apuntado que dicha tramitación «no es incompatible» con la convocatoria inmediata de un pleno para elegir al nuevo presidente.

Además, fuentes republicanas recordaron a este diario que procede a nombrar un Govern para poner en marcha las comisiones parlamentarias legislativas, por lo que debería de haber una primera investidura, antes de la de Puigdemont. Todo ello sin contar con el seguro recurso del Gobierno y la consiguiente y automática suspensión cautelar del Tribunal Constitucional.

Hoy, precisamente, la Mesa del Parlamento abordará varias iniciativas del PSC y del PP contra la reforma de esta ley, que busca crear un marco legal facilite las investiduras y el nombramineto de consellers a distancia. Ambos grupos alertan de que esa iniciativa es antiestatutaria. El PSC pidió al Consejo de Garantías Estatutarias que analice todas las versiones de la reforma impulsada por JxCat. El PP solicitó a la Mesa que reconsidere la admisión a trámite la última versión del texto. Sobre la reunión de las tres formaciones independentistas solicitada por la CUP, Vilalta señaló que a ella no le consta ninguna reunión inminente «pero los teléfonos móviles están abiertos para concretarla» y que ERC está predispuesta a «los contactos que hagan falta».

La diputada de la CUP Maria Sirvent, por su parte, insistió en que apuestan por formar un Govern «que responda al plan de construcción republicana» y no «solo internacional. Los anticapitalistas reiteran su predisposición a votar la investidura de Puigdemont como «un ejercicio de soberanía del Parlament».