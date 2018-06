Monedero a Sáenz de Santamaría: "Me alegro de que os vayáis"

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que ha asistido al debate de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, ha coincidido y saludado en el patio del Congreso a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien le ha dicho: "Me alegra que os vayáis".

La vicepresidenta, que abandonaba en ese momento el Congreso después de la derrota de Rajoy, se ha detenido a intercambiar un par de frases con Monedero.

Después de que el fundador de Podemos le trasmitiera su alegría por el resultado del debate, ella ha contestado: "Esto es la democracia".

"A mí no me gusta que ganéis"

"Ya, ya, pero me alegra que os vayáis. Adelante", ha insistido Monedero y, según ha contado él mismo a Efe, Sáenz de Santamaría le ha replicado: "A mí no me gusta que ganéis".

"Ya lo sé", ha contestado Monedero antes de que ambos se hayan despedido con un "bueno, bueno, que vaya bien".