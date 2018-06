Pedro Sánchez comparecerá el 27-J en el Congreso

El presidente del Gobierno comparecerá el próximo miércoles 27 de junio en el Congreso, según ha aprobado la Junta de Portavoces de la Cámara baja. Pedro Sánchez planteará ante los diputados la posición política que España fijará en el Consejo Europeo previsto para el 28 y 29 del mismo mes. Habrá que esperar jasta julio para que exponga cual es su proyecto al frente del Ejecutivo, algo que ha suscitado las críticas del PP.

"El presidente no quiere hablar de los problemas de los españoles. Y lo más grave es que el PSOE ha alegado que todavía no tiene programa. Nos han pedido que venga la segunda semana de julio. Así que tiene tiempo para fotos, para el perrito, la entrevista, pero no tiene tiempo para decirnos cuáles son sus proyectos", ha reprochado el portavoz popular, Rafael Hernando.