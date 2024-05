Sánchez cierra filas con la presidencia de Illa de la mano de un acuerdo con "distintos partidos"

Pedro Sánchez no tenía que estar este jueves en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Pero lo está. El PSC anunció con solo 24 horas de antelación que, finalmente, contaría con él en el penúltimo mitin, antesala de la traca final este viernes en el pabellón de Vall d'Hebron. Fuentes socialistas explican que el presidente del Gobierno se sintió arropado la semana pasada, un ambiente lejos de la hostilidad que ahora, aseguran, se respira en Madrid. Y muy distinto también al de años atrás, cuando el 'procés' estaba aún en la cresta de la ola y era inconcebible que pisara Barcelona sin protesta independentista en la puerta. Salvador Illa necesita a Sánchez; y Sánchez necesita más que nunca a Cataluña.

Y ha sido en este escenario, cuando faltan tres días para que las urnas emitan su veredicto, que el líder del PSOE ha querido dejar claro su apoyo incondicional al candidato del PSC. Hablando en plata: que no lo va a dejar en la estacada si gana por más que los independentistas amenacen con desestabilizar la legislatura española si los socialistas se llevan la presidencia de la Generalitat. La disyuntiva del 12 de mayo, ha resumido, es la siguiente: o Illa de presidente "con un acuerdo entre distintos partidos", o "bloqueo", o la nueva etapa invocada hasta la saciedad en esta campaña, o "discordia y división" durante cuatro años más.

Consciente de ese 'apoyaré' vital para el PSC, Illa ha agradecido el gesto. "Para mí es muy importante que estés aquí, siempre que he requerido de tu apoyo, has estado. No has fallado nunca a Cataluña", ha dicho el candidato. En la historia del partido pesa cómo antes del segundo 'tripartit' José Luis Rodríguez Zapatero llegó incluso a prometerle la presidencia a Artur Mas, consigna que José Montilla desobedeció. Ahora, en la cúpula de la calle Pallars están convencidos de que será distinto, que Sánchez no sacrificará la presidencia de la Generalitat a cambio de su estabilidad. Sobre todo porque, dicen fuentes socialistas, los independentistas no pueden arriesgarse a ir a otras generales que no les irían bien y que podrían acabar con un Gobierno de PP y de Vox.