Decepción y satisfacción por la inversión del Estado en Extremadura para 2018

Mientras para unos (PSOE) la inversión prevista por el Gobierno central en Extremadura resulta "insuficientes y decepcionantes", para otros (PP) se trata de una inversión histórica y de unas cuentas comprometidas con la región. Lo que sí resulta real es que de los 385,5 millones asignados a la región, el 70% (261 millones) va a las obras del tren de alta velocidad y que permitirá cumplir el compromiso de Fomento de que la vía Badajoz-Plasencia estarán listas en 2019 y que la electrificación llegará en 2020.

PSOE

Según detalla la agencia Efe, el PSOE extremeño considera que la inversión de los Presupuestos Generales de Estado para esta región, cifrada en 385,55 millones de euros, es "insuficiente y decepcionante", y refleja que, un año más, el Gobierno central "incumplirá" con la deuda que tiene con esta comunidad autónoma.

Además, y "si finalmente se aprueba el presupuesto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy solo dispondrá de seis meses" para ejecutarlo, por lo que la inversión que llegará a Extremadura será muy inferior a la anunciada, según ha dicho el diputado nacional del PSOE por Badajoz, Ignacio Sánchez Amor.

El diputado socialista ha asegurado no entender que el PP extremeño haya calificado de "histórica" esta inversión para Extremadura, tanto por el importe como por el análisis de las distintas partidas.

Por volumen monetario, Sánchez Amor ha explicado que la media anual de inversiones para Extremadura en el periodo socialista 2008-2011 fue de 701 millones de euros. "Con el PP (2012-2018), la media anual es de 353,2 millones de euros", ha agregado.

Desde el prisma de los distintos ministerios, el diputado pacense ha asegurado que la inversión destinada a la línea de alta velocidad ferroviaria, cifrada en 261 millones de euros, "camufla" las caídas presupuestarias en materia de Justicia, Interior, Energía, Cultura y Deporte, entre otras.

Con este "insuficiente" ritmo de inversiones para Extremadura por parte del Gobierno del PP, "Extremadura precisará ocho o diez años para salir de la crisis, mientras que otras comunidades, "que sí tienen la ayuda del Gobierno central, saldrán mucho antes".

"Si los extremeños salen de la crisis es por sus propios medios, pues no tienen el acompañamiento del Ejecutivo de Rajoy", ha dicho Sánchez Amor.

A su juicio, el Gobierno del PP sigue utilizando "la crisis" para mantener los recortes, especialmente en gasto social. "Estos presupuestos reflejan la falta de solidaridad del PP con los parados, los pensionistas y los trabajadores en precarios", entre otros colectivos, ha apuntado.

PP

Por otro lado y según recoge Europa Press, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "no deben ser objeto" de "un bloqueo injusto" por parte del PSOE, cuyos miembros "no pueden ser rehenes del 'no es no'" dado que dicho "'no es no'", en su opinión, afecta "muy directamente" a unas cuentas "comprometidas" con la comunidad extremeña.

En rueda de prensa en Badajoz para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado este pasado martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Monago ha aseverado que son unos presupuestos "comprometidos con Extremadura", al tiempo que ha resaltado que reflejan un porcentaje de inversión "real" del Estado en la región extremeña sobre el total nacional del 3,81 por ciento.

Un porcentaje que ha tildado de "histórico", a la vez que ha resaltado que la inversión por habitante en Extremadura alcanzará este año el "nivel más alto de los últimos siete años" y que, en materia ferroviaria, "es la mayor de todo el país por habitante". "Aquí se ha estado reivindicando mucho la inversión en materia de infraestructuras ferroviarias, y es la más alta de todo el país en relación a los habitantes", ha resaltado Monago.

La alcaldesa de Cáceres

De los presupuestos y la inversión en Cáceres también se ha pronunciado la alcaldesa cacereña. Elena Nevado ha resaltado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 recogen "todos" los proyectos solicitados por la ciudad como el tren de alta velocidad, la reforma del Museo Provincial, la rehabilitación de la muralla, las depuradoras, o la construcción de la ronda Sureste, por lo que pide a los diputados extremeños de todos los signos políticos que voten a favor para sacar adelante las cuentas.

Nevado ha indicado que Cáceres es una de las cuatro provincias españolas que "más crece" en los PGE y, por lo tanto, "nadie que quiera a Cáceres puede decir que no a un presupuesto expansivo que da respuesta" a diversas inversiones en infraestructuras que se han venido reivindicando de "manera histórica" en la región y en la capital cacereña.