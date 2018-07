Fomento sustituirá 11 trenes en Extremadura por un modelo «el doble de fiable»

Yo también he firmado y soy parte de las más de 5.000 firmas para que #Plasencia tenga y paren trenes dignos como el #Talgo y combinaciones dignas y como no #trendignoya en #Extremadura porque estamos hartos de montar en autobús desde Monfragüe y a ser discriminados por el tren en el norte de la región. No margines al 20% de Extremadura. A qué marginarias a Badajoz y Merida, pues no haga esto aquí, que somos los mismos habitantes, que seamos todos iguales. https://www.change.org/p/renfe-luchemos-porque-el-talgo-pare-en-plasencia