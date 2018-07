La Junta reitera que Almaraz no se cerrará sin un plan alternativa para la comarca

En este articulo Henrik Paulitz (2006), The probability of a Nuclear Meltdown AIMPGN [4 de octubre de 2006] se puede ver como el riesgo de accidente grave en Europa es para un central de mas de 20 años, muy elevado superior al 1%, y segun otros articulos llega a ser del 15 %. http://www2.ans.org/pubs/magazines/nn/docs/2006-1-3.pdf, todo segun el tipo de reactor, y los nuestro son anticuados. Sea como fuera la obsolescencia de la vasija, de los bombas, circuitos electonicos, digitales o analogicos hacen pensar que se debe ir armonizando la decision de cerrar centrales como en Alemania, y correponsabilizar los gastos del cierre entre explotadores de las centrales, accionistas, acreedores y consumidores de otras comunidades autonomas o paises como nuestro vecino Portugal. Ya que una actulizacion del riesgo en nuestras tierras conllevaria unas consecuencias terribles que por supuesto Europa deberia asumir economicamente, pero el daño a Extremadura ya estaria hecho. y un cierre no se puede improvisar, esto es de importancia a las del AVE, que de cualquier forma ya está hecho en gran medida, en especial las vías. Riesgo de un evento nuclear inesperado son más elevados cuanto más tiempo pasa. Si no la pregunta para extrapolar, sería muy sencilla alguno de ustedes se harían una prueba medica o tratamiento sabiendo que tiene un 1 % de morir, y que existe una alternativa que no tiene ningún riesgo, por más cara, en nuestro caso ENERGIA SOLAR O EOLICA, es decir que cualquier en su sano juicio diría prefiero pagar algo más, hipotecarme que asumir el riesgo de morir y empobrecer nuestras tierras para generaciones futuras, En muchos países centro europeos es lo que han hecho, menos sol hay en Alemania y lo han hecho. Algo pasa en España.. Al igual que se ha votado en otros países, que se vote en España si queremos energía nuclear , ya tenemos experiencia en referéndums en España. Honestidad, claridad y corresponsabilidad de todos para lo que es de todos.