La nueva norma de emisiones dispara la matriculación de coches este verano en Extremadura

La entrada en vigor el pasado sábado de una normativa más estricta en cuanto a la medición de los gases que liberan los coches a la atmósfera ha disparado las ventas de automóviles este verano. En el caso de Extremadura, en agosto han sido 1.425 las unidades matriculadas, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Se trata de un 34,8% más que en agosto del 2017 (en España el auge ha sido del 47,8%), lo que hace de este mes, tradicionalmente flojo para el sector, el tercero mejor de los últimos doce, en un ranking que encabeza julio, con más de 1.600 unidades comercializadas.

No obstante, el Gobierno anunció in extremis el pasado viernes que mantendría hasta finalizar el 2020 la aplicación de los valores correlados de la norma WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, por sus siglas en inglés) con los del anterior sistema, denominado NEDC. Este aplazamiento permitirá reducir el impacto que tendrá el cambio normativo en el precio. El encarecimiento medio por vehículo se cifra en un 5%, frente al 20% que se podría alcanzar sin estos valores adaptados. En España, la fiscalidad del automóvil se asocia directamente, a través del impuesto de matriculación, con las emisiones de CO2. «Con esta medida, no se exime a ningún vehículo de cumplir con las emisiones establecidas en la nueva homologación», precisó el Ministerio de Industria, pero sí, agregó, se «gradúa el impacto fiscal del cambio de procedimiento y se promueve la renovación del parque móvil».

precios rebajados / Las marcas se habían propuesto dar salida a buena parte del estocaje de coches que no se acomodaban a la nueva homologación antes del pasado día 1, lo que les ha llevado a aplicar importantes rebajas a la hora de vender. «Hemos sido agresivos con los descuentos porque se preveía que con la nueva normativa los precios de los coches se iban a incrementar unos 1.500 euros de media», explica Carlos Venegas, gerente de Grupo Maven e Hijos, que tiene concesiones de Hyundai, Volvo y Ford en distintas localidades extremeñas.

«Con Hyundai por ejemplo, teníamos un objetivo de ochenta y tantos coches de los que 58 tenían que ser de emisiones NEDC [el anterior sistema]. Hemos hecho 44, así que nos faltaban 14, que la marca nos obligaba a matricular por lo que ahora los venderemos como kilómetro cero», detalla.

El ritmo de ventas el mes pasado, remarca, «se ha salido de lo normal. El crecimiento previsto para todo el año es de en torno a un 10%, y en agosto se ha incrementado casi un 35%». Por este motivo, teme que a partir de ahora pueda producirse un efecto corrector en las cifras de matriculaciones. «No sé si este aumento lo pagaremos en septiembre. Hay gente que lo que ha hecho es adelantar las compras», esgrime.

«En nuestro caso el mes ha ido muy, muy bien. Hemos hecho el 180% del objetivo que nos habían puesto», cuenta Javier Luengo, jefe de Ventas de Rojas Motor, concesión oficial de KIA y Honda para la provincia de Cáceres. «Ha habido una afluencia masiva de tráfico de exposición», afirma, con unos descuentos que, «dependiendo de cada modelo» han oscilado entre «tres y cinco mil euros». Luengo prevé que las marcas sigan con las políticas de ofertas en los próximos meses. «Ahora entramos en el último cuatrimestre, el más importante del año», arguye.

«Ha sido un mes de agosto con más movimiento de lo habitual, parecido a los de antes de la crisis o a un mes ‘normal’ del año», coincide Gonzalo Palomino, jefe de Ventas de Extrecar, concesionario oficial de Peugeot en Cáceres y Plasencia. Esta firma pertenece al Grupo Gedauto, que también cuenta con establecimientos de Opel, KIA y Peugeot en la provincia de Badajoz, y de Seat en ambas provincias extremeñas. En general, resalta, la tendencia al alza ha sido la misma en todo el grupo.

No obstante, en el caso de Peugeot puntualiza que «llevamos con la norma que ha entrado en vigor ahora desde el 2016, por lo que no nos ha afectado en cuanto a que se tuvieran que ajustar precios para dar salida a los coches antes del día 31. Teníamos hecha la homologación».

Con vistas a los próximos meses, también vaticina que se mantendrán tanto los descuentos de las marcas como el auge de las ventas «aunque no sea al nivel de agosto. Se mantiene la idea de que la compra de vehículos es ahora más económica».