Donald Trump comparte en Twitter la carta que le ha enviado Kim Jong-un

Este jueves 12 de julio hace exactamente un mes que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, se reunieron en Singapur para firmar un acuerdo. En él, Estados Unidos se comprometió a prestar garantías de seguridad a Corea del Norte a cambio de que esta demantelara su arsenal atómico.

Un mes después, el presidente estadounidense ha compartido en Twitter una carta enviada por Kim Jong-un en la que destaca el inicio de una etapa de relaciones entre los dos países. "Aprecio profundamente los extraordinarios y energéticos esfuerzos llevados a cabo por Su Excelencia, el señor presidente, para la mejora de las relaciones entre los dos países y la implementación de la decalración conjunta", le escribía Kim Jong-un a Trump.

Un nuevo futuro

La carta, que consta de cuatro escasos párrafos, prosigue con la opinión del líder norcoreano acerca de la nueva etapa que afrontan los dos países. "Creo firmemente que los esfuerzos llevados a cabo tanto por Su Excelencia, el señor presidente, como por la mía dirigidos a abrir un nuevo futuro entre la República Popular de Corea del Norte y los Estados Unidos llegarán a buen término", prosigue la carta.

Trump, que ha compartido esta carta en su perfil oficial de presidente ha descrito la misiva como "una bonita nota del líder Kim de Corea del Norte". "¡Estamos haciendo un gran progreso!", se congratulaba el mandatario.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt