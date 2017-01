Detenidas tres mujeres en Valverde de Mérida por chantajear a un hombre

La Policía Nacional ha detenido en Valverde de Mérida (Badajoz) a tres mujeres de 17, 21 y 27 años por chantajear a un hombre al que exigían dinero a cambio de no cumplir una serie de amenazas contra miembros de su familia.

Según ha informa la Policía Nacional, los hechos sucedieron el pasado día 15 de enero, sobre las diez de la noche, cuando un hombre denunció que horas antes, cuando se encontraba en su domicilio, había recibido una llamada telefónica, desde un número oculto, en la que una mujer joven le llamó por su nombre y tras recomendarle que hiciera todo lo que le decía colgó.

"Tú no me conoces, solamente quiero hablar contigo muy seriamente y si haces todo lo que te digo nada saldrá mal", asegura el denunciante que le dijo esta persona, que a los pocos segundo volvió a llamar amenazándole con que si no hacia lo que le decía "iba a ir viendo como a todos sus familiares, uno a uno, le pasaban cosas", pidiendo la entrega de 25.000 euros.

Antes de terminar la conversación, la interlocutora exigió al denunciante la entrega de 1.000 euros antes de las 00.00 horas de ese mismo día, pues si no era así "iba a hacer creer a su novia que le había engañado y que lo gordo y lo serio vendría después", concertando una cita en la localidad de Valverde de Mérida.

Ante tales amenazas, con la cantidad de información aportada por la interlocutora sobre la vida privada de la víctima, se tomó las amenazas en serio y al temer por la integridad de su familia y de su novia, se dirigió inmediatamente a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.

Los agentes decidieron montar un dispositivo de vigilancia alrededor de la zona en la que habían quedado citados para la entrega del dinero, a la vez que un agente de paisano acompañó a la víctima en un vehículo camuflado.

Al llegar al lugar pactado, que ya estaba siendo vigilado, una mujer, acompañada por otras dos, descendió de un vehículo y se acercó a la víctima, solicitándole la entrega del dinero, momento en el que fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de amenazas condicionadas.

Las detenidas, de 17, 21 y 27 años, con antecedentes policiales, fueron trasladadas hasta las dependencias de la Policía Nacional de Mérida para la tramitación de las correspondientes diligencias, tras las cuales fueron puestas en libertad con cargos.