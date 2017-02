Paco Vadillo, periodista y carnavalero de Mérida: «El carnaval sigue vivo por los que nunca tiraron la toalla»

No entendería su vida sin ser carnavalero y su trayectoria da buena fe de ello. Paco Vadillo lleva inmerso en el carnaval emeritense desde que siendo niño acudía a los ensayos de la histórica comparsa Los chicos de chunga, donde estaba su tío, o se escapaba antes de clases para hacer cola en el María Luisa. En el 2002 formaría junto con un grupo de amigos la chirigota No somos naide, de la que es autor y con la que ha venido participando en el concurso hasta la presente edición.

-¿Cómo ha cambiado el carnaval?

-En los años 90 el carnaval pasó como un desierto en cuanto a participación y a cobertura mediática. En 1995, cuando tenía 15 años, empecé a retransmitir la final del María Luisa con Radio Forum y desde entonces he hecho muchas retransmisiones consecutivas. En aquellos años era muy importante que la emisora municipal estuviera ahí aunque yo fuera un chavalín, además, siempre me han tratado con mucho respeto los grupos. Personalmente echo mucho de menos la inocencia con la que vivía antes la fiesta porque la vivía con mucha más pasión en relación a como lo vivo ahora, lo que no quiere decir que sea mejor ni peor.

<b>-¿Prefiere el concurso o la calle?</b>

-Creo que el aumento de participación en el concurso también aumenta la competitividad y eso muchas veces te llena la cabeza de pájaros. Aunque me encante el concurso, me gusta la fiesta que se vive más allá de este. Si me tiro cinco meses encerrado con mi grupo es para estar cinco días dándolo todo en la calle, si no no tendría sentido. Siempre digo que los carnavaleros somos de los emeritenses más generosos porque nos gastamos un montón de dinero y tiempo en los ensayos para regalárselo a los demás.

<b>-Es autor de su chirigota y siempre ha colaborado con las agrupaciones, ¿qué busca con el repertorio?

</b>-Como soy periodista, al final intento hacer una crónica social de lo que ha pasado en el último año y siempre adaptándolo al tipo. Creo que no sé hacer otra cosa que escribir sobre mi ciudad y al grupo nos ha ido muy bien porque hemos estado peleando siempre por las finales y ganado primeros premios. Me da igual que nos tachen de localistas y tampoco busco que todo el mundo lo sea, sino que cada uno haga lo que mejor sepa hacer como autor.

<b>-¿Qué opina del María Luisa?

</b>-He vivido el María Luisa no actuando pero sí trabajando. No soy un romántico del María Luisa y la verdad es que hubiese preferido que por el mismo dinero se hubiese hecho un teatro más grande en Hernán Cortés. ¿Por qué no dice eso nadie? El María Luisa es muy sentimental para el emeritense y claro que quiero que lo reformen cuanto antes, pero si me preguntan yo preferiría un teatro de nueva construcción con mejores condiciones, accesos, aparcamientos y más grande.

<b>-Se acaba de publicar un libro que recoge los últimos 16 años del carnaval romano y se ha encargado de la redacción, ¿por qué cree que era tan necesario?

</b>-Creo que es importante que sigan existiendo este tipo de publicaciones porque conservan la historia de nuestro carnaval. No es solo un libro de fotos, sino que está novelado para que todos los emeritenses sepan de dónde venimos y valoren lo que tenemos, por eso agradezco sobre todo a los que no tiraron nunca la toalla porque este carnaval sigue vivo gracias a ellos.

<b>-¿Por qué le mueve el carnaval?

</b>-Porque es una filosofía de vida, una parte de vivir que no solo se vive en febrero, sino los 12 meses del año. Te relacionas con un montón de gente y afrontas la ciudad de una manera diferente.

<b>-¿Qué le hace falta para mejorar?</b>-La administración debe aportar más dinero a este carnaval para darle un empujón y que la fiesta pegue el salto definitivo.