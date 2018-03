El colegio Sagrado Corazón pone en marcha su plan de igualdad

El colegio Sagrado Corazón de Jesús va a contar con un Plan de Igualdad y Gestión de la Diversidad desarrollado en el marco del Programa Buen Trato 3.0, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Será este viernes cuando el centro reciba el borrador de dicho plan «como una muestra más del compromiso del centro con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y su apuesta por el buen trato».

A través del Plan de Igualdad y siguiendo las orientaciones de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, se pretenden crear las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes para la vida afectiva e integrar los saberes de la vida doméstica y el cuidado de las personas como saberes básicos para la vida en todos los chicos.

Según recoge el documento, en los últimos años está aumentando la violencia entre adolescentes, por lo que la prevención de la misma a estas edades «podemos considerar que es tardía, que la actuación debe realizarse antes». Así, señala, «tenemos que hacer colegio coeducador» en aspectos como los contenidos curriculares, la interacción entre el personal docente y el alumnado, los libros de texto, la gestión del aula o la del centro educativo, teniendo en cuenta los aspectos arquitectónicos de los equipamientos o las instalaciones deportivas.

DIVERSIDAD CULTURAL / El alumnado de este centro presenta una diversidad cultural y socio-económica amplia, recoge el plan, y por consecuencia bastante heterogéneo, donde la interacción entre los alumnos hace que haya un clima mayor de cordialidad y afectividad «y podemos decir que no hay problemas de integración o marginación», señala el texto.

Sin embargo, se debe concienciar tanto a las familias como a todo el profesorado en la participación y colaboración en este plan. Para ello se trabajará para hacer a las mujeres visibles mediante el uso de un lenguaje no sexista por parte del profesorado, e indicando la necesidad de nombrar a las chicas al dirigirse al conjunto del alumnado. Además, se valorará su colaboración y participación en el desarrollo de las clases, intentando no caer en estereotipos sexistas respecto a comportamientos, expectativas y juicios de valor sobre lo que se espera tanto de ellos como de ellas. Igualmente, se debe ir desterrando la idea de que hay profesiones, valores o juegos «propios de niñas». También, los carteles, anuncios y documentos se ajustarán a un empleo no sexista del lenguaje.

Finalmente, señalar que una de las actividades próximas que llevarán a cabo en el colegio es la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, con la prueba ‘La casa de la Igualdad’, en la que se harán tareas del hogar por niveles, para comprobar que «todos podemos ayudar en casa y no hay tareas de chicas o de chicos».