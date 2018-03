Una guía interactiva móvil enseña la ciudad a modo de yincana

El ayuntamiento de Trujillo ha dado un paso más en su empeño por que el turismo siga siendo unos de los pilares de la economía local. Por eso, adaptándose a los nuevos tiempos, ofrece al visitante una ‘Guiaventura’ como herramienta para usar desde el teléfono móvil, con el objetivo de promocionar la ciudad y que el turista se divierta y sea protagonista del recorrido. Así lo han descrito los concejales de Turismo y Cultura, David Pablos y Consuelo Soriano, quienes aseguran que esta guía tendrá coste cero para las arcas municipales «y puede servir para generar importantes beneficios».

Por su parte, el creador de la ‘Guiaventura’ de Trujillo, Luisma Domínguez, señala que esta guía turística interactiva es similar a una aplicación que está en la nube o plataforma digital, «por lo que no hay que descargársela en el móvil, ni darse de alta o registrarse», además de ser gratuita. Domínguez apunta que esta propuesta pionera en la región es «muy interesante y engancha» ya que el recorrido empieza en la plaza Mayor, pero para seguir hacía el siguiente lugar la aplicación realiza una pregunta, «por ejemplo sobre el animal que aparece custodiando el escudo de la iglesia de San Martín». Hasta no adivinar el acertijo, la guía no te permitirá seguir el recorrido por la ciudad «como si se tratara de una yincana», compara su creador. Con ello también se pretende atraer al público joven, «más habituado y familiarizado con las nuevas tecnologías, y al que se ofrece un turismo «dinámico, divertido, sencillo y con textos breves para que no se aburra». Así, siguiendo las pistas, el visitante recorrerá lugares con historia y «se fijará en curiosos detalles que suelen pasar inadvertidos».

Este empresario considera que el uso de la ‘Guíaventura’ es ideal para un turismo familiar, «ya que todos participan, y se les mantiene intrigados». Igualmente, obliga el turista a acudir al lugar objeto de la visita y hacer la ruta a pie, «ya que desde casa no funciona la aplicación».

De momento, esta ‘Guiaventura’ solo recoge información «en materia de patrimonio», ha explicado la concejal Consuelo Soriano, aunque se podrá ir ampliando y actualizando «incluyendo por ejemplo contenidos sobre la Feria del Queso, el Festival del Mícal y otros eventos locales que vayan surgiendo.

PIONEROS/ La primera ‘Guiaventura’ que se ha subido a la plataforma es la de Trujillo, según Domínguez, «aunque pronto se irán uniendo otros ayuntamientos, como es el de Cáceres, que presentará su propia guía turística interactiva la semana próxima». De momento, el proyecto se ha iniciado en Extremadura, «pero dará el salto al resto de España y la idea es ofrecerla a nivel mundial», según Luisma Domínguez.