Herido grave con quemaduras de tercer grado en un incendio

El pasado domingo día 8 de abril a las 21.47 horas, el 112 de Extremadura, recibe una llamada alertando del incendio de la vivienda situada en la calle Ramón y Cajal, número 6, bajo, de Riolobos e inmediatamente se activa el protocolo de emergencia.

Hasta el lugar del suceso se desplazan una dotación del Parque de Bomberos de Plasencia (vehículo autobomba) con cinco bomberos a bordo, así como un bombero más del mando del Jefe de Guardia de Cáceres, una de ambulancia medicalizada y una Unidad de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud, además de una dotación de Cruz Roja y efectivos de la Guardia Civil.

Al llegar al domicilio encuentran el lugar lleno de humo pero sin llamas y hallan cuatro personas afectadas por este incendio cuya gravedad es de diversa índole, que son atendidas por los servicios sanitarios y trasladadas de inmediato al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El más grave es un varón de 24 años de edad, que en la pasada noche fue trasladado al Hospital de Getafe debido a su estado, ya que presenta quemaduras de tercer grado, en rostro, cuello, tráquea y manos, según informan fuentes de la Consejería de Sanidad.

Asimismo, las otras tres personas, dos varones de 17 y de 27 años de edad, y una mujer de 48 años, se encuentran heridas leves por intoxicación por monóxido de carbono, según las mismas fuentes.

Declaraciones ofrecidas a este periódico por la Unidad de Bomberos de Plasencia, tras su rápida intervención, destacan que la vivienda se ha visto dañada sólo en su planta baja y no se detectan daños estructurales en la misma. Tras atender a las víctimas se lleva a cabo una exhaustiva inspección de la misma por si hubiera alguien más que no pudiera pedir auxilio por sí mismo, en la cual no se encuentra a nadie, tan sólo manifiestan el hallazgo de un terrario para reptiles vacío. Seguidamente, proceden a la ventilación de la vivienda, tras lo cual, dejan la investigación de las posibles causas que provocaron dicho incendio (aún desconocidas) en manos de la Guardia Civil.