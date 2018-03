Moraleja lleva diez días sin agua potable y comienza el reparto de garrafas

La localidad cacereña de Moraleja lleva ya diez días sin poder suministrar agua potable para consumo humano a través de la red municipal, por lo que el ayuntamiento ha comenzado a repartir agua embotellada a la población.

El día 12 el Ayuntamiento de Moraleja pidió a los vecinos de la localidad que no utilizaran el agua de la red municipal para consumo humano ya que presentaba un índice de turbidez que supera el límite establecido para su ingesta.

El alcalde del municipio, Julio César Herrero, publicó un bando en el que señalaba que la empresa concesionaria del servicio municipal de agua (Acciona) había advertido del índice de turbidez del agua.

Por ese motivo, pidió a los vecinos que no utilicen el agua de la red municipal para consumo humano, circunstancia que se mantiene a día de hoy.

El consistorio ha explicado hoy que desde que surgió el problema ha informado "periódica y puntualmente a los vecinos a través de redes sociales, bando móvil, bandos en negocios, puntos de información habilitados y vía whatsapp".

De igual forma, ha subrayado que recibe diariamente mediciones de Salud Pública y de la empresa concesionaria Acciona sobre la turbidez, "tomando decisiones de forma conjunta sobre las indicaciones a la población", ha apuntado.

Asimismo, el ayuntamiento ha instado a la Mancomunidad de Aguas Rivera de Gata -responsable del agua en alta- hasta en cuatro ocasiones a que facilite toda la información sobre medidas puestas en marcha, resultados obtenidos, mediciones y previsiones.

En cuanto a las medidas puestas en marcha por la mancomunidad, el consistorio ha lamentado que "no están dando los resultados esperados".

Entre ellas ha citado el lavado de filtros de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), revisión de la nueva bomba dosificadora instalada, dosificación de almidón, sulfato de aluminio y control de caudales bajando al máximo posible en la entrada de la estación.

Por este motivo, el consistorio ha iniciado el suministro de agua embotellada a los centros educativos, a centros de personas con movilidad reducida y residencias de mayores.

También ha entregado agua embotellada a la empresa Acciona para que la distribuya entre los vecinos.

"Los resultados de la analítica de hoy no han dado los niveles necesarios para que el agua sea apta para beber; por lo tanto, mientras ambas empresas y Salud Pública no informen favorablemente, no se podrá notificar lo contrario. El reparto de agua continuará", ha concluido el consistorio.