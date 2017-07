Rajoy intenta escabullirse

He aquí una muestra palpable de burda manipulacion. El titular, de pena, ¿de tiene que "escabullirse", si su cita ha sido en calidad de testigo?. ¿O es que para Vds era en calidad de imputado?. Una orden normal, se convierte en cargar responsabilidades. El video de la declaracion, si no ha sido manipulado, como sospecho, es clarificador. Que le vamos a hacer, a pesar del despliegue, hubo algun diario que, puso informacion hasta en once sitios distintos del periodico, no consiguieron su proposito, otra vez será.