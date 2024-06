El juzgado de Badajoz abre diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

Otro frente que se abre en los juzgados al PSOE, que toca de lleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque afecta a su hermano, David Sánchez. En juzgado de Badajoz acaba de abrir diligencias de investigación contra David Sánchez, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo (que es el secretario general del PSOE en Extremadura), y el jefe de Recursos Humanos, Alejandro José Cardenal, también de la institución provincial. Los presuntos delitos a los que se enfrentan son contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Este caso parte de la querella interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias, que también firma la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que sigue adelante y ha marcado la campaña de las elecciones europeas.

En Badajoz, la querella referida al hermano del presidente del Gobierno está en el Juzgado de Instrucción número 3, que ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas que le remitan el contrato de David Sánchez, que entró en la Diputación de Badajoz como coordinador de los dos conservatorios en 2017 tras someterse a un proceso selectivo y, posteriormente, fue nombrado jefe de la oficina de Artes Escénicas y director del programa 'Ópera Joven' desde 2021.

Las dudas referidas a la relación laboral de David Sánchez llevaron al grupo del PP en la diputación a pedir una comisión no permanente, que ya se ha reunido dos veces y que tendría que emitir su dictamen en los próximos días. Los populares solicitaron hace dos semanas más información, pero no la han recibido, según ha asegurado a este diario el portavoz del PP en la corporación provincial, Juan Antonio Barrios. En concreto, el grupo popular quiere saber la ficha técnica en la Relación de Puestos de trabajo de la diputación del jefe de la oficina de Artes Escénicas, cómo se controla al personal que no ficha, qué otros altos cargos no tienen que cumplir horario y la nacionalidad de los trabajadores de la diputación que viven en Portugal. Según la información que recibió inicialmente el PP, son 17 los trabajadores que tienen su residencia en el país vecino, como el hermano de Pedro Sánchez, pero entiende que las circunstancias son distintas si se trata de ciudadanos portugueses.

Gallardo se muestra "absolutamente tranquilo"

El juzgado de instrucción de Badajoz ha dado a conocer su decisión a última hora de la tarde de este lunes, una vez que ha tenido constancia de que todas las partes han sido notificadas.

Por la mañana, antes de que se hiciese pública la admisión de la querella, Gallardo se ha mostrado "absolutamente tranquilo" por la denuncia presentada por Manos Limpias contra David Sánchez Pérez-Castejón, toda vez que defiende que "es mentira" y "no hay nada" de lo que señala el pseudosindicato.

El también presidente de la Diputación de Badajoz ha añadido al respecto que el pasado viernes la institución provincial recibió un auto de la jueza donde se le pedía información y se le indicaba que "abría diligencias previas", algo que él enmarca "dentro de la absoluta normalidad" y del "respeto al Estado de Derecho".

En este sentido, a preguntas de la prensa, Gallardo ha explicado que la Diputación de Badajoz ha remitido a la jueza "todo lo relativo" a la comisión no permanente constituida en dicha institución para abordar cuestiones relacionadas con la labor del hermano de Pedro Sánchez en la misma, así como también documentación sobre "el proceso de selección" y de "contratación". "Lo lógico", ha añadido.

En este sentido, ha recordado también que la comisión no permanente en la Diputación de Badajoz "se ha celebrado sólo por una cuestión, porque el PSOE lo ha decidido, porque el PP lo puede pedir pero si el PSOE no lo decide no se celebra porque tenemos mayoría absoluta en la diputación".