Son varios los llamamientos para vacunarse sin cita que está llevando el Servicio Extremeño de Salud (SES) en las grandes áreas de salud de la región. El último hace unos días en Badajoz, donde están llamados a inmunizarse este fin de semana todos los nacidos entre 1956 y 1961 (los que tienen entre 60 y 65 años) en el edificio de usos múltiples del campus universitario pacense. Podrán acudir tanto en horario de mañana como de tarde y no solo los que residan en la ciudad de Badajoz, sino también en municipios cercanos a ella, como son Pueblonuevo del Guadiana, Valdelacalzada, Guadiana, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando, Talavera la Real, La Albuera, Guadajira, Olivenza y sus pedanías, Valverde de Leganés, Torre de Miguel Sesmero y Almendral.

No es el único sitio donde la vacunación se lleva a cabo de esta manera, también se han realizado llamamientos sin cita en Plasencia o en Mérida. Y, según la experiencia, está siendo todo un éxito, porque se permite agilizar bastante el proceso. Sin embargo Cáceres hasta el momento ha preferido inmunizar únicamente con cita previa, aunque esto, asegura el SES a este diario, no influye en el ritmo de vacunación. «Cada área gestiona su planificación vacunal sin que afecte a la velocidad con que se vacuna» afirman las mismas fuentes. No se descarta, no obstante, que pueda hacerlo en algún momento, «cuando se considere necesario».

En Cáceres solo se ha llevado a cabo un llamamiento masivo para los mayores de 70 años que no habían podido ser localizados. Se hizo precisamente cuando finalizó la vacunación a este grupo de edad, para intentar terminar con este tramo antes de comenzar con el siguiente. Sin embargo no surtió mucho efecto, ya que solo acudió al palacio de congresos, donde se realiza la vacunación en Cáceres, el 40% de los que se esperaban (debían haberse inmunizado unos 1.200). Por el momento, la idea del área de salud es volver a realizar otro llamamiento sin cita cuando finalice la vacunación de los usuarios de entre 60 y 69 años, es decir, aprovechar esta fórmula para llevar a cabo un barrido de cada década de edad, pero no de manera habitual.

A día de hoy se lleva a cabo en el palacio de congresos la inmunización de las personas de entre 60 y 69 años (de 60 a 65 comenzó el 22 de abril y de 66 a 69 este miércoles). Esta semana han recibido al menos una pauta de AstraZeneca, fórmula que les toca por protocolo, 2.500 personas de 68 y 69 años. Con el tramo de 66 a 69 se continuará durante la próxima semana, cuando se prevé finalizar con ellos. Además, a mediados de la semana que viene, tal y como ha avanzado el SES a Europa Press, se comenzará con la inoculación al grupo de entre 50 y 59 años, empezando por los más mayores (58 y 59 años).

Esta semana, de lunes a jueves, se han administrado 12.923 dosis (ayer viernes se llegó a las 3.000 vacunas), por lo que se podría alcanzar una cifra de vacunación cercana a las 16.000 dosis en una semana en todo el área de salud.