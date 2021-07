Los contagios no dejen de aumentar en los últimos días afectando prioritariamente a personas jóvenes. Es algo que se debía suponer dado que es el personal no vacunado y el que menos esfuerzos ha hecho a lo largo de la pandemia por evitar contagios. Naturalmente no se trata de culpabilizar a todos los jóvenes pero sí de subrayar que mientras las personas mayores han dado un ejemplo de resistencia a las adversidades, de adaptación a unas nuevas conductas muy restrictivas, muchos jóvenes han puesto sobre todas las cosas la diversión.

Para una gran mayoría de los adultos el confinamiento podía suponer privarse definitivamente del encuentro con familiares y amigos pues dada su edad cualquier accidente de salud podía ser fatal y sin embargo lo han observado escrupulosamente. Han dado un ejemplo de responsabilidad individual y social porque de su comportamiento dependía también la salud de sus congéneres. Esta responsabilidad no ha aparecido con la misma fuerza e intensidad en el comportamiento de muchos jóvenes que les muestra como insolidarios por muchos motivos tales como poner en peligro la salud de mayores, algunos familiares suyos, enfangar la imagen de España en el exterior con perjuicio para el turismo y poner en riesgo la sanidad pública.

En el caso de los viajes fin de curso quiero resaltar que ha sido un acierto dejarles de llamar viajes de estudios pues de un tiempo a esta parte se han convertido en un tiempo de sexo, borracheras y en algunos casos otros estupefacientes sin control. Eso lo saben padres y profesores por lo que hay que adjudicarles su cuota de irresponsabilidad al permitir o animar a estos viajes más aún en una época en la que la posibilidad de contagiarse dado el comportamiento juvenil era previsible.

Pero ya se sabe que los nenes actuales no tienen barreras. No se las pusieron cuando apenas sabían andar y ahora nadie se atreve a ponérselas. Que nadie se escandalice farisaicamente pues estos nenes no nacieron insolidarios, ni botelloneros. Ha sido la educación recibida ( mejor dicho, la falta de educación) quien los ha hecho así.

*Profesor