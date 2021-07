José María, Alejandro y Abraham, de 25 y 26 años, acaban de terminar sus estudios universitarios (dos de ellos) y otro trabaja en una biblioteca. En la avenida de Portugal (a la altura del portal número 9), encontraron ayer jueves una cartera con cerca de 2.000 euros. Llamaron de inmediato a la Policía Local para informar de su hallazgo y entregarla.

Cuando se pusieron en contacto con los agentes, según ha contado José María en declaraciones a El Periódico Extremadura, “explicamos que nos encontramos una maleta entre dos coches que tenía encima de ella una cartera. Al abrirla en su interior localizaron fotografías del dueño, documentación, un ordenador portátil y al menos unos 2.000 euros en metálico, aunque, cuando nosotros llegamos a la escena había un señor que por desgracia hizo que estaba llamando a la policía, pero en realidad no la llamó, me tuve que apartar un poco de él y lo hice yo. En ese momento soltó la cartera, se montó en el coche y ahí fue cuando nos percatamos de que cogió al menos un billete de 200 euros”.

El hallazgo se produjo sobre las 23.00 horas. “Desde el principio teníamos claro que lo correcto era llamar de inmediato a la policía, como hubiera hecho cualquier ciudadano honrado”, añade José María. Recibido el aviso, hasta el lugar se desplazó una patrulla, que se hizo cargo de la maleta, en cuyo interior había también diferentes objetos de gran valor sentimental.

El dueño era Eduardo Crego, mánager cubano de la cantante cacereña Pilar Boyero, que ha explicado lo sucedido. "Llegué de Valencia con con una furgoneta un poco grande porque a Pilar le regalaron allí una tuba para la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y la traíamos a Cáceres. Descargué el equipaje, pero me olvidé de la maleta. Me percaté de ello al subir a casa; entonces bajé corriendo y ya me encontré a tres chicos con un policía de paisano y un policía local".

Desde su punto de vista, lo sucedido demuestra que “algo estamos haciendo bien en nuestra sociedad” y, en especial, con los más jóvenes. En señal de agradecimiento, Eduardo ha regalado a cada uno un bono para desayunar en Atrio.