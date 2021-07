El alcalde, Luis Salaya, explicó este miércoles que la cota del embalse de Alcántara se ha estabilizado desde el domingo «después de una pelea de muchos días». Agregó que «no se puede culpar a Iberdrola», que tiene la concesión de explotación del embalse de Alcántara, pero añadió que «sería deseable una mayor sensibilidad» por parte de la compañía eléctrica. Cáceres se abastece desde el embalse de Alcántara, pero por debajo de una altura, entre la 192 y la 194, no se puede trasvasar agua hasta el Guadiloba, las bombas quedan al aire. Para la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el nivel mínimo es la cota de 194 metros, por debajo de la misma el órgano gestor de la cuenca establece que se entraría en Cáceres en una situación de prealerta, alerta o emergencia de sequía en función de la cantidad de agua que está almacenada en el embalse del Guadiloba.

La cota del embalse de Alcántara se encontraba este miércoles por la tarde en la 194,6. En las semanas previas ha ido bajando, en un mes diez metros. Para el alcalde, la explicación es «sencilla». «El precio de la energía está muy alto y producir energía hidroeléctrica es prácticamente gratis, y en un escenario así, la empresa que gestiona el embalse de Alcántara prioriza soltar todo el agua que puede para producir toda la energía que puede», detalló. Salaya recordó que, pese a este descenso en la altura de la cota, «no hay un riesgo inminente en el abastecimiento, pero sí hay un deterioro en la calidad del agua, que no es percibida por los vecinos porque se hace un buen trabajo por Canal de Isabel II -empresa que tiene la concesión de la gestión del abastecimiento y la depuración del agua-».

El alcalde aseguró que la realidad es que la cota del embalse de Alcántara se ha estabilizado «y no sabemos si mañana Iberdrola va a soltar agua y nos vamos a quedar con las bombas al aire, no sabemos si mañana va a subir la electricidad y se va a poner en riesgo el suministro a Cáceres». Salaya detalló que las bombas del trasvase siguen operativas, pero por el nivel de Alcántara no funcionan al cien por cien de su rendimiento .

La toma del trasvase en la cola de Alcántara fue una solución de emergencia, pero desde 1992 se ha convertido en la solución definitiva para el abastecimiento a la ciudad. La empresa que tiene la concesión para el aprovechamiento del embalse de Alcántara y para la producción de energía eléctrica es Iberdrola. La empresa tiene su derecho para sacar un rendimiento al embalse, pero si lo deja por debajo del 40% provoca que Cáceres se quede sin su principal suministro de agua, ya que el Guadiloba, por la escasez de aportaciones de su cuenca, no es suficiente para abastecer a una población de 100.000 habitantes.

Pero esta situación, que ya se prolonga durante treinta años, se mantendrá en el tiempo porque la solución de futuro para abastecer a Cáceres sigue siendo el embalse de Alcántara. Se construirá una nueva toma aguas abajo de la actual para el trasvase de agua. La diferencia es que estará en una cota inferior, más difícil que se llegue con los desembalses de agua.