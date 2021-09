Chloé Bird llega a la ciudad de Cáceres el día 25 de septiembre. Actuará en el Gran Teatro y presentará su último disco. “Flores y Escombros”.

Un trabajo que marca un cambio en su carrera, con un nuevo sonido, un estilo de música renovado y canciones en español constituyen el paso adelante. “Flores y Escombros” su cuarto disco, lo interpretará con banda por primera vez en Cáceres, que marca el punto de salida a una extensa gira por el resto de España.

Cantante en inglés desde sus orígenes en 2013, cuando presentó su EP October Moon, Bird ha ido grabando cada dos años sus discos, que enseguida llamaron la atención por sus cualidades sonoras y su universo interior (The darkest corners of my soul, 2015; Un mundo de niños raros (para público familiar, con poemas de Raúl, 2017), The light in between, 2018). El reconocimiento llegó en seguida con el premio Pop-Eye en 2013 como Mejor Artista Extremeña. En 2019 es ganador del Certamen Rock Villa de Madrid como Mejor Banda y el Premio Sol Música. La cantante cacereña, que está licenciada en Arte Dramático y titulada en el Grado Profesional de piano, ha compuesto además bandas sonoras para cortometrajes y obras de teatro.

Ha participado en festivales como Europa Sur, Womad Cáceres, Contemporánea o BIME City Live Bilbao. Ha sido telonera de artistas como Anni B Sweet o Jeanette y ha tocado por salas de toda la geografía nacional.

En 2016 presentó en Colombia uno de sus trabajos en la Feria del Libro y la Cultura de Medellín. La entrada son 12 euros por persona. El aforo está limitado acore con las medidas de seguridad. Un espectáculo apto para todos los públicos. Uso de mascarilla obligatorio