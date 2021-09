Juego de Tronos’ ultima detalles para el rodaje en Cáceres de su precuela ‘House of the dragons’, que arrancará en dos semanas. La megaproducción internacional, que ha instalado su base logística a nivel europeo en la capital cacereña, inicia la cuenta atrás a todos los procesos previos de la producción para que la grabación pueda comenzar en las fechas estimadas, del 11 al 23 de octubre en varias localizaciones de la almendra histórica tales como los adarves, la plaza de Santa María, la calle Amargura o la plaza de San Mateo.

Cierto es que el rodaje de la serie ya arrancó en abril y se ha distribuido en otras localizaciones. Fue a finales de verano cuando la delegación de la productora de HBO aterrizó en Cáceres para poner en marcha la grabación en otras localizaciones, entre ellas la propia capital por segunda vez. La ciudad monumental ya apareció caracterizada como Desembarco del Rey en la séptima temporada de la serie. Ahora, de nuevo este otoño, volverá a recrear una nueva ubicación, esta vez para dar vida a la historia de la casa Targaryen. También desde Cáceres se coordinará el rodaje de las secuencias de la serie en Trujillo y Portugal, concretamente en Monsanto.

Todos los detalles organizativos están coordinados por la productora Fresco Films, el enlace de HBO en el país. A su vez, y también con sede en Málaga, Modexpor sigue siendo el encargado de coordinar el casting de figuración, que en este caso ha recurrido a la agenda que generó cuando rodó por primera vez en Extremadura. De manera paralela, la Junta ha puesto a disposición el primer directorio de actores y artistas de la región www.daex.es, una agenda a la que se han inscrito ya 400 personas y que también ofrece recursos de figuración para este rodaje. De esta forma, tal y como avanzó el ayuntamiento tras la junta de gobierno local en la que autorizó el rodaje hace semanas, está previsto que las labores de montaje de decorados se inicien el próximo lunes, 27 de septiembre. Para ello, la superproducción, aparte del desembolso en alojamiento y restaurantes para los empleados del equipo técnico y logístico, emplea a varias empresas de Capellanías que trabajan en el diseño y la infraestructura. Del mismo modo, la productora mantiene otra base de operaciones al margen de la de la capital en el polígono del Casar de Cáceres, donde ya realizan labores como las pruebas de vestuario.

Sobre la coincidencia del inicio de las tareas de montaje de la producción en el casco histórico y la celebración del festival Irish Fleadh se pronunció también este viernes el concejal Andrés Licerán. Aunque en un principio sí aseguró que debían estudiar si trasladaban los conciertos de la cita de música celta que se celebra en Santa María, finalmente aclaró que no serán incompatibles y por tanto el rodaje no afectará al transcurso del festival, que vuelve a celebrarse tras un año en blanco. También estaba previsto que en octubre se celebrara el festival de blues en la ciudad monumental, pero la organización anunció que no tendrá lugar debido a la incertidumbre de la pandemia y a la imposibilidad de conformar un cartel con nombres internacionales.