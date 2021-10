En el aire queda que el recurso que hasta ahora ha gestionado Feafes continúe en Cáceres. El gerente del Sepad, José Antonio Vicente Granados, compareció este lunes en la Comisión de Sanidad a petición de Unidas Podemos, que pidió aclarar en qué situación se encuentra el conflicto laboral provocado por la deuda que acumula la entidad y por la que la plantilla lleva casi un año sin cobrar, y reiteró que la Junta continuará con el proceso para intervenir el centro pero no garantizó su continuidad en la capital.

A respuesta de la pregunta que formuló el diputado Joaquín Macías, que lamentó la tardanza en reaccionar de la Junta en este conflicto, Granados justificó la demora en la necesidad de buscar la alternativa menos perjudicial para plantilla y usuarios, una búsqueda que ha resultado infructuosa después de que fracasaran las negociaciones que Feafes mantuvo con Grupo 5 y Hermanas Hospitalarias, ambas interesadas en tomar el testigo del recurso.

Así, detalló que en este momento el Sepad trabaja para ultimar el informe que debe enviar a la comisión jurídica regional y una vez que se presente, la decisión pasará por Consejo de Gobierno para que se haga efectiva la intervención. A continuación, Granados precisó que la intención del Sepad es que el recurso vuelva a salir a licitación para que una entidad lo gestione pero sobre este asunto incidió en la dificultad de que el servicio se mantenga en el que hasta ahora ha sido el edificio de Mejostilla debido a que ese inmueble es de propiedad municipal y el ayuntamiento firmó el acuerdo con Feafes Cáceres. En ese sentido, avanzó que, aunque «no es fácil su continuidad», la Junta trabajará para que se mantenga «en la ciudad o en una localidad cercana».

Tampoco garantizó la continuidad de los trabajadores en el nuevo contrato aunque insistió en que por parte del gobierno regional también se trabajará para que el nuevo contrato se garantice que se mantengan en el servicio. No se pronunció sobre la deuda que la entidad mantiene con los trabajadores y qué ocurrirá una vez que se intervenga el centro. En ese sentido, este diario preguntó directamente a la Junta sobre este asunto, que reiteró que «el Sepad no tiene ninguna relación contractual con ellos» .

En relación a la realidad de la entidad, Granados hizo hincapié en que ya no existe puesto que se disolvió en una asamblea de socios hace meses y fue expulsada de Feafes Extremadura más tarde, por tanto pidió que no se hiciera mención a ella por el nombre de Feafes para evitar perjuicio a la entidad a nivel regional. Sobre esta disolución, la junta directiva recurrió la decisión argumentando que no se ajustaba a la normativa porque no fue aprobada por el número exigido de socios.