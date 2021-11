La noticia del fallecimiento del popular y querido José Barrantes González nos ha llegado de la mano del periodista cacereño Paco Mangut, que en las redes sociales realiza un bello y cariñoso retrato de al que todos conocían como El Bombón, miembro de la peña del CP Cacereño.

José falleció en casa de Juani, una de sus hijas. Había estado durante quince días ingresado a consecuencia de problemas originados por una úlcera estomacal. El pasado viernes lo despedían amigos y familiares, de quienes se había granjeado el cariño durante sus casi 90 años de vida.

Mangut relata que José se crió en el barrio de San Francisco, en el seno de una familia de cinco hermanos. Su padre era albañil y "quizá por ello también ejerció esta digna profesión en su madurez, porque de chaval estuvo de aprendiz en una pastelería y fue por ello que desde entonces comenzaron a conocerle con el apodo de Bombón", rememora el periodista.

Problemas de visión le llevaron a ser reconocido por la ONCE como otro más de los clásicos vendedores del célebre cupón diario y así hasta su jubilación tras cuarenta años de ejercicio. "Siempre en la calle, empezaba su labor muy temprano y su primer lugar de venta en su recorrido era el bar Las Cancelas. Después marchaba hasta Pintores y junto a la tienda de Sobrinos de Gabino Diez establecía su puesto".

Dejó de ir al fútbol cuando el club se convirtió en SAD, pero se interesaba por los resultados. "Cuando nos encontrábamos solía preguntarme con su especial gracejo “Ay Paquito, ¿Paquito, que le pasa a nuestro “Cacereñito”? Y es que José siempre fue un forofo de nuestro equipo. Es más, le recuerdo como socio asistente a las asambleas siempre apoyando las iniciativas de los directivos cuando se trataba de hacer un proyecto ilusionante. No se me olvida como en una ocasión y cuando se propuso un aumento de cuotas en los abonos y algunos socios se negaban, El Bombón se levantó de su asiento y en voz alta se dirigió a los presentes diciendo: “Si queremos un equipo bueno los socios tenemos que colaborar, así es que si suben los abonos no hay más remedio que pagar, a pagar to el mundo”.