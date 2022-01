El personal de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres ha denunciado la falta de medios con la que cuentan. Lo han hecho después de que el pasado 20 de enero mantuvieran una reunión con la dirección de Enfermería debido a la nueva reestructuración de la unidad ante la contingencia del covid. Los denunciantes aseguran que la UCI del Universitario, desde hace unas semanas, sólo cuenta con médico presencial de Medicina Intensiva de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde, "con lo que ello conlleva a tener pacientes sin la atención médica continua que estos pacientes requieren y necesitan"

Añaden que la reestructuración de la UCI parece "más bien una contingencia médica”, ya que a su juicio "el problema no es el aumento de casos covid en la UCI y sí un problema de no tener médicos intensivistas para cubrir las guardias". Indican asimismo que la reestructuración ha derivado en el cierre de camas de pacientes UCIs para derivarlos a una "unidad improvisada creada en el Hospital San Pedro de Alcántara con los recursos humanos y materiales de la UCI del HUC sin contar con los profesionales desplazados que no han sido preguntados cuál era su opinión al respecto, sino que han sido “obligados” a cambiar su puesto de trabajo de un día para otro.

Asegura que la dirección de Enfermería trata a los trabajadores cualificados como si fuesen “mercancía, trasladándolos de un hospital a otro, una semana sí y otra no, con el estrés, angustia e inseguridad que conlleva esta situación". Recuerdan, por otro lado, que en la reunión la directora de enfermería Ana Belén Pérez Jiménez no atendió a ninguna de las peticiones y recomendaciones del personal sanitario de la UCI , "actuando con tono desafiante, no permitiendo ni voz ni voto a representantes sindicales e incluso amenazando a algunos trabajadores a abandonar la reunión si seguían haciendo preguntas incómodas o discrepando de lo que en ella se decía"

Critican que a los trabajadores que tienen que desplazarse a trabajar al San Pedro "no se les han dado por parte de la dirección de Enfermería unas directrices por escrito de cuales son sus cometidos; tan solo y de manera verbal en la reunión se les comunica que la misma consta de cuatro camas para pacientes críticos no covid y que es donde desempeñaran su trabajo".

Aseveran que "la ratio enfermera y paciente es de 1,4, una ratio imprudente, ilegal y totalmente desproporcionada para poder garantizar la asistencia cuando se trata de enfermos críticos". Finalmente aseguran que "la UCI del HUC no cuenta con las cuatro camas de pacientes críticos que había hasta hace unas semanas puesto que se las han llevado a la unidad improvisada del San Pedro bajo el concepto de 'contingencia covid' dejando a todo el HUC sin camas de cuidados intensivos con la gravedad que conlleva para la sociedad.