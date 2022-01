-«Prefiero no dar mi nombre».

-¿Por qué, teme represalias?

-«Sí. No quiero que personalicen en mí».

-¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Enfermería?

-«Llevo en esto 20 años y me gusta mucho mi trabajo, pero nunca me he sentido sometido a tanto estrés. Estamos muy agotados».

El testimonio es de una de las personas que forman parte del equipo de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) que el pasado 24 de enero firmaron un documento en el que denunciaron la falta de medios con los que cuentan. Lo hicieron después de que el día 20 mantuvieran una reunión con la dirección debido a la nueva reestructuración de la unidad ante la contingencia del covid, que ha derivado pacientes y personal al San Pedro de Alcántara.

Los denunciantes aseguran que la UCI del Universitario, desde hace unas semanas, sólo cuenta con médico presencial de Medicina Intensiva de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde, «con lo que ello conlleva a tener pacientes sin la atención médica continua que requieren y necesitan».

-«Estamos descontentos. Pensamos que la sociedad debe saber que dejar el Universitario con solo un internista es un error. Es injusto y por eso lo denunciamos».

-¿Pero en qué les repercute esta situación a nivel personal?

-«Es un problema que atañe a los enfermeros y a los auxiliares de Enfermería. Estamos entre todos unos 40 y sentimos mucho estrés. Vamos a todo con prisas y son pacientes muy delicados. Sentimos mucho estrés. Antes de la pandemia ya estábamos saturados pero el covid lo ha agravado todo mucho más».

-¿Están cansados?

-«Estamos agotados psicológica y mentalmente y eso afecta a a la inmensa mayoría de la plantilla sin que la dirección de Enfermería nos dé soluciones».

-Al menos están en un hospital nuevo...

-«Sí. Y con muy buenas instalaciones».

-¿Pero el servicio es deficitario?

-«No. No es deficitario porque el personal colabora y se entrega para que no lo sea, para que todo esto funcione».

-¿Qué es lo que más les ha molestado de esta situación?

«La falta de información de la dirección de Enfermería de la UCI del HUC y la manera que han tenido de realizar traslados al San Pedro».

-¿Qué problema entraña?

-«Se han llevado sobre todo a sustitutos e interinos. A veces se marchan por tres días, después vuelven. Y eso no te da estabilidad ni tienes conciliación y finalmente tu mente se ve afectada».

Entretanto, siguen al pie del cañón en esa dura batalla por salvar vidas que no cesa.