Con S de Sevilla, con M de Madrid, con N de Navarra, con D de Dinamarca, con E de España, con C de... Casa. Es la aclaración habitual cuando deletreamos al operador de Vodafone, cuando hacemos la declaración de la renta o cuando informamos sobre la letra del NIF. Y sí, con C de Casa es la norma tradicional que hoy ha roto Lucía, una concursante madrileña del programa 'La ruleta de la suerte' de Antena 3 Televisión, que a la hora de descifrar los paneles del espacio que presenta Jorge Fernández ha respondido con C de Cáceres. Seguramente eso le ha llevado a resolver el acertijo 'Espuma de remolacha con crujiente de jamón' frente a los otros dos concursantes, Patricia que se ha llevado 485 euros, y Luismi que se ha ido para casa con 650, y pasar directamente a la final. Y aunque Lucía no ha ganado el coche se ha llevado 3.000 euros y nos ha recordado a todos que mejor con C de Cáceres que con C de Casa.