El centro de estudios internacionales Charo Cordero abrirá finalmente este curso tras cuatro años de obras. Según confirma la Diputación de Cáceres a este diario, el centro que inició su reforma en 2018 recuperará su actividad como residencia para estudiantes a partir del curso 2022/2023. Precisa la institución provincial que en este momento se encuentra ya en una última fase para dotar al edificio del mobiliario que requiere y será a finales del mes de abril cuando se publicarán las bases para que los estudiantes presentes la solicitud de su plaza.

En total, el centro contará con 55 habitaciones (51 individuales y 4 dobles). En relación a las tarifas, una habitación individual costará 700 euros y la doble tendrá un precio de 500 euros, no obstante, diputación asumirá el 85% del coste, por tanto, los residentes solo tendrán que abonar 105 por la individual y 75 euros por la doble. El alojamiento para estudiantes internacionales para cursos de verano será de 200 euros la quincena.

También se han fijado precios para el resto de actividades que podrá albergar el inmueble, de modo que el alquiler del salón de conferencias costará 200 euros al día, exponer en el claustro costará 300 euros por quincena, los conciertos de música del conservatorio fijan una entrada de 3 euros por persona, la comida o cena para usuarios vinculados a la Universidad costará 10 euros, el desayuno, 2,5 euros.

La diputación abona el 85% del precio de la plaza. Una habitación individual costará 105 € y la doble, 75 €

De la gestión del edificio se encargará el grupo Asoma después de haber resultado adjudicatario del proceso de licitación. Fue la única empresa candidata al concurso que convocó la institución para externalizar el funcionamiento directo. La propuesta de adjudicación se hizo en diciembre de 2021 y se ha ratificado en enero de este año.

De esta forma, el inmueble volverá a tener actividad tras ocho años cerrado. Fue diputación de Cáceres con Laureano León (PP) al frente la que decidió cerrarlo como colegio mayor, entonces Francisco de Sande, alegando que era «insostenible». Un año más tarde, ya con el cambio de signo en la institución provincial, el PSOE con Charo Cordero, anunció su reapertura tras someterse a una reforma.

No obstante, no fue hasta 2017 cuando la obra salió a licitación por 3,9 millones de euros y se adjudicó a la UTE Sevilla-Nevado-Espina. Los trabajos empezaron el 25 de abril de 2018 y se prolongaron por la aparición de elementos históricos y por cuestiones administrativas. En un principio estaba previsto que se abriera ese curso, más tarde se anunció para el siguiente pero llegó la pandemia. La rehabilitación no se recepcionó hasta 2021.