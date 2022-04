El ayuntamiento interviene en la vivienda

El ayuntamiento contará con una bolsa de viviendas para su alquiler, principalmente entre la población más joven. Es una de las consecuencias del acuerdo que esta semana han cerrado el gobierno local y el grupo municipal de Podemos para la aprobación de los presupuestos de 2022. Pero también es una de las medidas más novedosas que se han adoptado en el consistorio en los últimos años. El ayuntamiento se convierte en un actor más en el mercado inmobiliario. Es cierto que el presupuesto que hay es muy limitado, por lo que su participación será por ahora testimonial, pero es un primer paso en un sector muy sensible en la ciudad, donde la renta media no es elevada y en la que la vivienda, bien por hipoteca o por alquiler, se lleva una parte significativa de la renta mensual, limitando la capacidad de consumo de las familias.

La anterior intervención del ayuntamiento en el sector fue un desastre. Se promovió la edificación de 760 viviendas en tres zonas: Moctezuma, Espíritu Santo y Aldea Moret. Su venta a las familias adjudicatarias por renta se retraso durante años. Más de una década después de que se entregasen se pudo regularizar la compra de las casas de Moctezuma y Espíritu Santo, pero no las de Aldea Moret, barrio al que se dio la puntilla una década después ubicando aquí todas las viviendas de promoción pública de la Junta. Los pisos que hay en la plaza del Primero de Mayo y en calles adyacentes son los únicos que le quedan al ayuntamiento de aquella promoción que se gestionó bastante mal.

La bolsa se financia con un presupuesto de 2,5 millones, de los que uno se dedicará a reformas, mientras que el otro millón y medio se destinará a la compra de pisos. No se ha definido con qué criterios se adquirirán estos pisos. Lo que sí se ha adelantado es que se comprarán viviendas en distintos barrios de la ciudad y que el alquiler será libre (con un precio tasado por la administración), no condicionado a requisitos de exclusión social, sino a necesidades de los jóvenes para poder acceder al alquiler con un precio que sea inferior al que marca el mercado. El otro anuncio que se ha hecho, que tranquiliza, es que la oficina municipal de la vivienda que se creará y que gestionará la bolsa no será un organismo autónomo ni habrá cargos de confianza al frente de la misma. Tranquiliza porque se podría repetir lo de siempre: el presupuesto que se forma va a pagar sueldos públicos y no a hacer políticas públicas.

A partir de ahora habrá que estar pendiente de los resultados de esta medida. Que a medio plazo no será eficaz, porque el volumen de pisos será muy pequeño, pero que a largo plazo puede ayudar a que se modere el precio del alquiler, en algunos casos desorbitado en Cáceres.

Ha habido otros casos de intervención pública en la ciudad, éstos sobre el terreno y por la lamentable especulación se ha hecho con el precio de un suelo que por una decisión municipal, del poder público que representa a todos los ciudadanos, se convierte en urbanizable. Esos intentos de intervención para meter en el mercado vivienda de promoción pública a un precio inferior se ven en los barrios que se han creado en la periferia y desconectados del resto de la ciudad. Esperemos que la bolsa no se nutra de estas viviendas, sino de pisos del centro, donde abundan los que están vacíos, será también una manera de revitalizar estas zonas. Ya que se interviene en el mercado, que al menos se intervenga bien.