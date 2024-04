El Cacereño, una visión de claroscuros

«Reconozco que esta directiva nos ha sacado del fango, que era donde estábamos». Lo dice Manuel Fernández, presidente de la peña Los de Arriba del Tó Luis Fernández. El responsable del colectivo reconoce que el Cacereño, con Carlos Ordóñez al frente, ha dado pasos hacia adelante en los últimos años, aunque también es crítico con lo que está sucediendo en éste. «El batacazo con los fichajes de verano fue enorme», comenta, argumentado que no se actuó con ambición para subir.

Fernández tiene una sensación agridulce. Para él ha sido «decepcionante» que tras lo ocurrido la temporada pasada en ésta no se haya sido más ambiciosos. «El año pasado se crearon muchas expectativas y habría que haber ido a por el ascenso. Lo del verano se arregló después en el mercado de invierno. Se han fichado cuatro defensas que nos han salvado.Si hubiéramos seguido con la misma estaríamos hablando de descender, estaríamos igual que el Badajoz», asegura el peñista.

Lamenta que «no se pudiera mantener a gran parte de la plantilla del año pasado. No digo todos porque fueron exigentes, pero había que haber hecho mayor esfuerzo. El presidente me ha dicho que se subieron a la parra y que era difícil», agrega. «Creo que con los fichajes de invierno hubiéramos estado arriba del todo, peleando por el primer puesto. Así de claro», lamenta.

Del mismo modo, Fernández cree que el CPC tiene opciones «como mucho» de alcanzar plaza de Copa. «Hay que tratar de adelantar al Talavera, porque que falle el Paso es más complicado», afirma el peñista, que descarta el ‘playoff’ de ascenso.

Defensor de lo económico

Defiende el presidente del colectivo al consejo de administracióin del Cacereño en lo económico. «No debemos entrar sobre si han comprado cosas o no. Es un dinero de ellos, que se pueden gastar en lo que quieran. Reconozco que esta directiva nos sacó del fango, que era donde estábamos, y no teníamos ni luz ni teníamos nada. Se han portado bien, pero este año han fallado, y lo saben ellos, aunque ahí está su labor. Yo le digo a la gente de mi peña:‘que venga alguien y ponga el dinero’, pero en este Cáceres no hay nadie. Ni siquiera se ha intentado», lamenta Fernández. Sobre los impagos, desvela el presidente que «me dijo que estaban al día, y que solamente estaba pendiente lo que va de mes».

Mientras, el viaje en autobús a Illescas está descartado por falta de aficionados. «La gente se ha relajado con la salvación», sugiere este aficionado de siempre de un Cacereño con esta visión de clauroscuros.

Suscríbete para seguir leyendo