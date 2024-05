El Multiusos se despide de un Cáceres que quiere agradar

El 9 de octubre de 2015 el Cáceres Patrimonio de la Humanidad vencía al Peñas Huesca (79-75), abriendo así una etapa de nueve años de partidos de LEB Oro en el Multiusos. Este viernes se cerrará con la visita del ICG Força Lleida (20.45 horas), siempre que no haya una todavía improbable maniobra administrativa para conservar la categoría. Será la despedida entre equipo y un sufrido público que solo ha disfrutado de seis victorias esta campaña, todas ellas bajo el techo del pabellón de la avenida Pierre de Coubertin.

La consigna es agradar a la hinchada, igual que desde hace semanas, cuando el descenso era virtual no matemático como ahora. Pero el sabor amargo no lo quitará nadie. Arturo Álvarez sigue esforzándose en las ruedas de prensa en ofrecer un discurso honesto y positivo, pero su casillero de triunfos desde que llegó al banquillo sigue en uno. «Nos queda poco, pero lo que tenemos hay que darlo. Tenemos que morir en la cancha», dijo el entrenador asturiano, que aseguró que no hay novedades sobre su posible continuidad.

Habrá que ver cómo reacciona el público, sobre todo si vienen mal dadas. Luego está la cuestión de cómo se recibirá en concreto a Darko Balaban, que se puso públicamente en el mercado horas después de consumarse el descenso con la derrota ante el Ourense. Álvarez consideró que la afición «nos va a animar». Primero censuró al pívot, considerando que «estuvo desafortunado porque ser jugador es defender el escudo que tienes en la camiseta», pero luego recordó que «había pedido perdón» y pidió que desde la grada «hubiese compasión por ese error».

Cambio de dinámica

El equipo ha variado sus planes de trabajo últimamente, con entrenamientos técnicos voluntarios a primera hora de la mañana, un rato de gimnasio y una sesión táctica diaria más breve de lo habitual -de una hora aproximadamente-, con la idea de cambiar la dinámica y oxigenar un poco un ambiente interno que se imagina complicado. El propio técnico reconocía que el vestuario no está mentalmente de la misma manera que en el inicio de una temporada o cuando todavía hay partidos que pesen en la clasificación. En este sentido lo único que está en juego es evitar el último puesto, algo sencillo porque Clavijo debería ganar las dos últimas jornadas y Cáceres, perderlas.

A la espera del diagnóstico exacto de la lesión de rodilla de Pablo Rodrigo, podría reaparecer después de seis meses Juanjo Santana, ya integrado en los entrenamientos.

Enfrente estará un Força Lleida que justo hace dos años era el rival del Cáceres en los ‘playoffs’. Desde entonces han tenido trayectorias divergentes:mientras que los catalanes se instalaron en la zona alta de la LEB Oro e incluso aspiran al ascenso directo, los verdinegros han ganado 16 partidos de 66 posibles. Es duda Kenny Hasbrouck, ausente en los últimos choques.

