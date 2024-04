El patinazo de Darko Balaban tras el descenso del Cáceres

El descenso matemático del Cáceres Patrimonio de la Humanidad el pasado viernes tuvo múltiples reacciones de pesar en las redes, tanto de los actuales componentes del equipo como de algunos que algún momento han formado parte de un club que ahora mira más al futuro que al presente. Lo que nadie esperaba fue el mensaje de Darko Balaban, pívot serbio llegado hace unos meses al club antes del cierre del mercado. Minutos después de que el Ourense sellase el 71-77 que hacía ya imposible lo que hubiese sido un milagro en las tres jornadas que restan se marcó una de esas capturas que vuelan de reenvío en reenvío en segundos: «almost that time of the year... Hit me up with the offers», algo así como «casi en ese tiempo del año... Hacedme ofertas».

La ‘verdinegrosfera’ estalló en cólera: ¿cómo era posible que un jugador, todavía con el cadáver caliente, se pusiese en el mercado de forma tan descarada cuando todavía tiene contrato con su club? Por descontado que en su Instagram le volaron mensajes de reproche, cuando no abiertamente insultantes en la que lo más suave que se le llamaba era «mercenario».

La reacción

En el club no daban crédito y más de uno montó en cólera. Sobre la mesa ha llegado a estar -y todavía no se ha cerrado el caso- prescindir de Balaban por lo que queda de temporada, tras ser multado. Los motivos que se esgrimen son una posible falta de respeto a la propia entidad y a la afición. Tampoco hay que pasar por alto el hecho de que en estos tres partidos el Cáceres se juega muy poco: si acaso, la honra de evitar el último puesto, en competencia con el Rioverde Clavijo. Cabe preguntarse cuál será la reacción de la hinchada si el pívot juega el único partido que queda como local, en el Multiusos ante el Força Lleida, dentro de dos semanas.

Seguramente asesorado por sus representantes, el jugador quiso atajar el revuelo el sábado con otro mensaje en Instagram, atribuyendo todo a un malentendido. «Puse una publicación para buscar un nuevo equipo durante el verano. Soy un profesional que tiene familia y quería dar a conocer a nivel mundial que estaré disponible una vez que termine la temorada, pero ahora veo que no era que el modo y el momento para publicar eso», escribió. Añadió estar «triste» y que lamentó «no haber contribuido más a alcanzar nuestro objetivo».

«Estoy agradecido por la oportunidad que me dio el club. Terminaré la temporada siendo profesional, como lo he sido durante más de 16 años, tratando hacer lo mejor, como siempre he hecho. Espero que entendáis y perdonéis mi error», concluye.

Los demás

No hubo controversia en las declaraciones públicas de sus compañeros, todos ellos compungidos por el desenlace.

«Semana muy dura para la ciudad de Cáceres. Como jugador, también ha sido una temporada muy dura para mi. Mis compañeros y yo hemos dado todo lo que podíamos, pero casi nada ha salido como esperábamos. Quiero dar las gracias y pedir perdón a todos los aficionados que nos han apoyado jornada tras jornada. Estoy seguro de que un club histórico como el Cáceres volverá pronto al lugar que se merece», indicó Pablo Rodrigo en X (antiguo Twitter).

Dani Rodríguez lo ve como «un día muy triste para el Cáceres y toda su gente. Por la parte que me toca como jugador solo puedo decir que lo siento. Por la parte de un aficionado más del Cáceres, que tengo las máximas esperanzas en que el club vuelva donde merece estar».

Roberto Blanco, destituido como entrenador en la decimoctava jornada con un balance de 5-13 (ahora es de 6-25), publicó lacónica pero inequívocamente dos iconos en un tuit: uno con una lágrima y otro con un corazón roto.

Dentro de los múltiples mensajes de apoyo también llegaron de exverdinegros como Pol Olivier, Dani Martínez, Julen Olaizola y hasta de la pareja de Niko Rakocevic, Laura Paredes.

Suscríbete para seguir leyendo