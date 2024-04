El Cáceres jugará lo que resta de temporada sin Pablo Rodrigo

Nuevo contratiempo para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en su temporada más aciaga. El conjunto verdinegro tendrá que encarar los dos últimos partidos del curso sin uno de sus bases, ya que Pablo Rodrigo se lesionó en los instantes finales del encuentro del pasado domingo ante el Estudiantes. «Ha sido una acción desafortunada, no tiene buena pinta», decía minutos después el técnico Arturo Álvarez en sala de prensa. El jugador se lastimó en la rodilla izquierda al intentar frenar durante un ataque de su equipo.

Aún no se conoce el alcance de la lesión, pero desde el club asumen que por «la aparatosidad del movimiento y por las primeras valoraciones, que no son favorables», el joven director de juego madrileño no jugará más este curso, al que solo le restan dos jornadas, la de este viernes ante el Força Lleida en el pabellón Multiusos de Cáceres (20.45 horas) y la del día 10 ante el Betis en Sevilla.

Esta lesión es otro bache más en la trayectoria de un Cáceres matemáticamente descendido a LEB Plata desde hace un par de semanas y virtualmente desde mucho antes. El curso se está haciendo ahora largo para los verdinegros, que esta campaña también han padecido las duras lesiones de Pablo Sánchez y de Juanjo Santana.

Con un efectivo menos preparará el Cáceres el partido del viernes ante el Lleida, que será la última oportunidad de la afición verdinegra de ver un encuentro en LEB Oro de los suyos.