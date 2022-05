La Junta de Extremadura ha aclarado que su postura con respecto al proyecto de mina de litio en Cáceres no ha cambiado y que “la decisión última es del Ayuntamiento de Cáceres”. Aunque “habrá que hacer un análisis nuevo” debido a que ya no se proyecta una mina a cielo abierto sino subterránea”.

Responde así a las afirmaciones de la Plataforma Salvemos la Montaña que ha afeado unas declaraciones del presidente regional, Guillermo Fernández Vara, sobre el cambio de proyecto que está presentando Extremadura New Energies (ENE), filial de la minera australiana Infinity Lithium, a la Administración y a diversos colectivos empresariales.

“La Junta no ha cambiado su posición; la decisión última es del consistorio y los cambios que pueda o no aprobar en su Plan General Municipal (PGM)”. Un PGM que, actualmente, no permite la actividad extractiva en el paraje Valdeflórez.

“Los técnicos regionales deberán hacer un informe con respecto al nuevo proyecto minero y se lo enviarán al ayuntamiento en tiempo y forma. Pero la decisión vinculante seguirá siendo la que determine el consistorio cacereño”, manifiestan desde el Ejecutivo regional.

“Habrá que hacer un nuevo estudio, porque el proyecto es distinto. Y la Junta lo que tiene es que tomar una decisión acerca de ese informe pero, en ningún caso, una decisión final”.