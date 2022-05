El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, aseguró este miércoles que la posición del ayuntamiento respecto a la mina de litio de Valdeflores no ha cambiado. "Seguimos entendiendo que el proyecto tiene más riesgos que beneficios", aseguró tras la reunión que ha mantenido esta mañana con los directivos de Extremadura New Energies, la empresa creada por Infinity Lithium en España para la iniciativa minera.

Ramón Jiménez y David Valls, directivos de Extremadura New Energies, presentaron a Salaya los cambios realizados en el proyecto. El pasado otoño, la empresa ya hizo público que la mina sería subterránea y no a cielo abierto. Hasta esta mañana esa información no se ha trasladado directamente y de manera oficial al alcalde. Esa reunión hay que entenderla como parte de un cambio en la estrategia de comunicación por parte de la empresa, que no solo ha abierto una sede en la ciudad, sino que además está manteniendo contactos con distintos colectivos y asociaciones cacereñas, el movimiento más llamativo fue su entrada en el Círculo Empresarial Cacereño.

La empresa, con ese cambio y con el fichaje de Jiménez como cara más visible, intenta trasladar a la sociedad que su proyecto no es tan dañino para el paraje de Valdeflores como la mina a cielo abierto proyectada inicialmente y que ya se ha descartado. Pero todas estas reuniones son tanteos para ir preparando a la sociedad y ganar apoyos para cuando se pueda dar el paso siguiente.

Y ese paso, del que dependerá si el proyecto puede seguir o no y de qué manera actuarán en el futuro tanto los que están a favor como en contra de la mina, es que el juzgado de lo Contencioso decida si se mantiene o se anula la denegación de la Junta al permiso de investigación minera que solicitó la empresa. Esta decisión es la más fundamental ahora, todo lo anterior a la sentencia que se haga son movimientos de la empresa para mostrar que su proyecto no es tan agresivo. Jiménez fue claro esta mañana al recordar que no podrán presentar oficialmente el nuevo proyecto “hasta que no haya una resolución judicial, antes no podemos”, afirmó.

La reunión con Salaya es una de las más importantes mantenidas hasta ahora por Jiménez y Valls. El ayuntamiento sigue siendo la administración que más puede decidir sobre la viabilidad del proyecto de la mina. Es la que tiene la competencia sobre la ordenación del territorio. La empresa quiere sacar su proyecto del valle de Valdeflores, donde está la mayor protección ambiental, y llevarlo a los terrenos colindantes. Aunque fuera de Valdeflores hay espacios protegidos donde se permiten las actividades extractivas, lo que no se autoriza, al menos no se admite en los suelos no urbanizables, es que se monte una fábrica o planta de procesado en este tipo de suelos.

La intención de la empresa es que la fábrica de procesado del mineral esté junto a la boca de entrada a la mina subterránea. El debate es si es necesario o no una modificación del plan de urbanismo. La empresa sostiene que no porque su proyecto ya es subterráneo, pero el ayuntamiento sigue interpretando que para la mina es un requisito esencial cambiar el plan de urbanismo para que se adapte a las singularidades del proyecto. Y Salaya dejó claro esta mañana que “no hay novedad respecto a lo dicho otras veces”. Y lo dicho otras veces es que no hay intención de variar el plan general de urbanismo.

Pero esta mañana si se han visto dos cambios significativos en el posicionamiento del alcalde. El primero es que ha admitido, en la contestación a una pregunta, que ha habido un cambio en el tono de la empresa, “eso sí es obvio”, con la entrada de Jiménez. Y el segundo es que ha reconocido que “los daños para la ciudad serían menores” si el proyecto terminara saliendo adelante, “obviamente, si no es a cielo abierto, -los daños- son menores”, comentó el regidor. Lo que el ayuntamiento le ha pedido a la empresa es que presente su nuevo proyecto oficialmente a la administración, sería tanto a la Junta como al ayuntamiento, pero para que esto se pueda producir antes tendrán que hablar los tribunales.