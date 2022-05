La dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental negativa a la propuesta de ubicación de un aeródromo en las inmediaciones del hotel de los Arenales. Este es el enclave que se barajaba para su ubicación desde hace una década tanto por el ayuntamiento como por la Junta. La causa principal es que no se puede descartar que produzca un impacto negativo sobre la vegetación, las aves que hay en el entorno del proyecto y los hábitats de interés comunitario.

Además tampoco se puede descartar que ocasione perjuicios sobre la integridad de las Zepas que están próximas (Llanos y Sierra de San Pedro) y en otros espacios de la Red Natura 2000. Ahora el ayuntamiento y la Junta, que es el promotor de la actuación y que iba a sufragar la construcción del aeródromo, deberán buscar otro emplazamiento.

El lugar elegido en el estudio de impacto ambiental que encargó la Junta y ahora rechazado ocupa una superficie de 46.000 hectáreas y no se plantearon otras alternativas en la zona por su proximidad a Cáceres y a las infraestructuras ferroviarias. En el texto de la declaración de impacto ambiental negativa, que se publica hoy en el Boe, se recoge desde el principio que la propia dirección general de Sostenibilidad de la Junta cuestiona la localización elegida, esta dirección general plantea que se podía haber elegido un emplazamiento alternativo y más alejado de la zona de protección de aves de Los Arenales, donde hay una destacada comunidad ornítica protegida.

Las asociaciones conservacionistas Adenex y Seo también consideran que se tenía que haber buscado un emplazamiento alternativo. Ante estas consideraciones, la dirección general del ministerio concluye que no se puede considerar que el estudio de impacto ambiental proponga alternativas reales y que presenta carencias relevantes.

Es en el apartado relativo a los efectos sobre la fauna es en el que la resolución negativa es más tajante sobre el impacto de la solución propuesta en el estudio de la Junta, así subraya que no se puede descartar la existencia de impactos ambientales significativos sobre la fauna del entorno, en particular la ornítica, con importantes pérdidas de hábitats, molestias y daños, así como un significativo incremento del riesgo de mortalidad de estas aves por colisiones con las aeronaves, unas incidencias que no se pueden paliar con las medidas correctoras que propone el estudio.