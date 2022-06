El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha sacado adelante esta mañana el tercer presupuesto de su legislatura, cifrado en 75 millones de euros, cuyo crecimiento se sustenta principalmente en una mayor eficacia en la recaudación y en el cobro de deudas atrasadas, entre ellas la que la Junta de Extremadura tenía contraída con la ciudad en el caso del IBI. El regidor ha sacado pecho de una "gestión económica eficiente" por la que ha felicitado a la concejala de Economía, Marian Costa, y por haber liderado las negociaciones con la portavoz del gobierno, María José Pulido. El PSOE no tiene mayoría y por ello ha sido necesario el apoyo de Unidas Podemos y del concejal no adscrito (exedil de Vox), Teófilo Amores, para aprobar las cuentas.

Salaya ha defendido igualmente su trabajo en la atracción de empresas, inversiones y en "buscar que esta ciudad tenga un futuro fuera de lo público en el ámbito privado". Para ello, ha dicho, "es muy importante la estabilidad política del ayuntamiento". El regidor ha incidido en que no ha sido fácil gobernar en mitad de una crisis sanitaria, que se trasladó a la economía, y de inflación por la invasión de Rusia en Ucrania. Más allá de eso, lo más importante para Salaya es que se recuperan datos de inversión y de empleo anteriores a 2008. "Tenemos 7.200 parados en la ciudad de Cáceres. Es una buena situación que no se construye solo sobre la bajada del paro sino que ahora mismo hay trabajando 50.000 personas y hemos superado una barrera psicológica".

El alcalde ha destacado el aumento en los gastos de promoción turística que "están dando muy buenos frutos con resultados históricos porque no ha habido a lo largo de la historia unas cifras como estas, por superar las dos noches de pernoctación media, lo cual nos habla tanto de la calidad del turismo como de la cantidad por afluencia de turistas. No hay precedentes así en Cáceres". Salaya ha vuelto a hablar de las tres patas de su gestión: industria verde, empleo estable y turismo de calidad.

El presupuesto ha salido adelante gracias, en primer lugar, a Consuelo López, portavoz de Unidas Podemos, que hoy parecía más una representante del PSOE que de su propia formación. Ha capitalizado gran parte del debate y eso que la palabra "equilibrado" se le ha atragantado como aquella estrofa de 'qué hace una chica como tú en un sitio como este'. Más allá de esto, López ha dicho que le ha dado a Salaya su respaldo porque las cuentas hacen posible el desarrollo de unas políticas públicas, combaten la desigualdad y dinamizan la economía "invirtiendo más y mejor". Como era de esperar, la portavoz ha defendido la creación de una Oficina de Vivienda y la gratuidad del autobús urbano hasta los 16 años, dos condiciones básicas que le ha exigido a Salaya para garantizarle el respaldo. Luego ha defendido que es mejor apostar por energías limpias, por el uso del transporte público más que apostar, que también, por la bajada de los hidrocarburos. Es decir, no usemos el coche y así no pagaremos más gasolina (es más o menos ese el argumentario). Eso, el cambio climático y la creación de la marca Cáceres, Ciudad de Festivales, han sido las bazas que han centrado su discurso.

Por su parte, Teófilo Amores, ha justificado su 'sí' a las cuentas de Salaya porque a su juicio son "prudentes, equilibradas, justas, adecuadas" y basadas en la acción social. Eso sí, ha matizado que le habría gustado "menos carga impositiva, pero hay que ajustarse", y que han sido unos presupuestos "tardones", algo que ha definido como "poco presentable en tiempo y forma" y "seis meses", ha dicho, "es una eternidad y no un retraso ligero".

En la bancada contraria, el PP, Rafael Mateos, para quien los cacereños pagarán la fiesta del desgobierno, para quien la creación de una Oficina de Viviendas es un chiringuito porque lo que hay que hacer es crear empleo y no conceder subvenciones. El discurso ha enfadado a Consuelo López, que no ha dudado en entrar al trapo al portavoz popular y aspirante a la alcaldía, y al final ha perdido ese tono conciliador que hasta ahora a caracterizado a la líder de la formación morada. Tal ha sido el tú a tú que Salaya no ha dudado en intervenir criticando a Mateos al decirle: "Que no dependa la libertad de tener dinero de la chequera de tu padre".

También con el 'no', la portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, que ha dicho que el presupuesto "no es equilibrado ni expansivo. Llega tarde y mal, con demasiado retraso" y con cuentas pendientes que ha enumerado: el aeródromo, el tren y la rehabilitación de la Ribera del Marco.

Entretanto, el concejal no adscrito, Francisco Alcántara (antes en Ciudadanos junto a Mar Díez), ha explicado su 'no'. Primero ha estimado que el retraso en su aprobación da una imagen "de cierta inestabilidad e incertidumbre" y ha criticado la subida de impuestos "cuando hay superávit" o cuando el Imas solo ha ejecutado el 65% de sus fondos. Alcántara ha recordado al gobierno de Salaya la paralización de proyectos como el pabellón ferial, la reforma del Mercado Dehesa de los Caballos, o el derribo del Bloque C, cerrado y precintado desde que Marcelina Elviro era concejala de Asuntos Sociales con Carmen Heras como alcaldesa y que cumplieron su promesa de candar el inmueble.

Y como conclusión, la de la concejala de Economía: "En Cáceres ahora pasan muchas cosas, a pesar de que a muchos les pese". Y Salaya ha dicho lo propio: "Se levanta la sesión".