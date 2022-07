Como el título de la famosa obra de William Shakespeare ‘El sueño de una noche de verano’, el diestro Jairo Miguel Sánchez (Cáceres, 1993), Jairo Miguel en los carteles, está en un momento dulce. El próximo 15 de agosto toreará en Las Ventas, la plaza más importante del mundo, y ahora el extremeño vuelve a Madrid con la ilusión de que en esta ocasión su paso por la capital española le valga para abrirse camino. Lidiará astados de Fuente Ymbro junto a los espadas Ángel Sánchez y Adrien Salenc (confirmación).

«Es un regalo de Dios y una excelente oportunidad. Tengo que darle las gracias a la Copa Chenel que organiza la Comunidad de Madrid. He cogido confianza en mí mismo y llego con muchas ganas. También me ayudó mi estancia en México para madurar. La mente en la tauromaquia se necesita más que el cuerpo, lo que tengas en la cabeza es lo que sale reflejado en el ruedo. Llevo bastante tiempo en este mundo y he tenido momentos muy buenos, otros más difíciles de estar muy aparcado… Creo que ahora estoy en uno muy bueno, me siento delante del toro en un gran nivel», manifiesta el matador de toros a El Periódico Extremadura.

Jairo Miguel se encuentra ante el desafío de su vida. «Madrid lo es todo para cualquier torero. Sentir la presión de su afición y ganarte sus oles es algo que me gusta y motiva. En mi cabeza no ha habido otra cosa que no sea triunfar en Las Ventas. La preparación y la exigencia es máxima, pero soy consciente de que Madrid siempre te exige un plus más. Es un cartel muy bonito. En mi cabeza voy día a día y, por supuesto, sólo pienso en el día 15», señala Sánchez.

Ya nota por haber llegado hasta aquí que está de vuelta y viene para quedarse. «Es un balance muy importante que está teniendo gran repercusión, me ha cambiado de cómo estaba a cómo estoy ahora. Lo más bonito que tiene esta profesión es la autenticidad y se puede demostrar en la plaza», concluye el torero cacereño. Esa personalidad, esas ganas de querer triunfar. De entregar una vida al toro y de cumplir el sueño de una maravillosa noche de verano.