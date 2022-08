El Gran Teatro afianza a Cáceres como ciudad de música y cultura

El verano ya enfila su recta final y este da paso al otoño, estación que viene cargada de espectáculos que se desarrollarán en los escenarios del edificio centenario que alberga al Gran Teatro de Cáceres. Los espectáculos son variados, ya que podemos encontrar desde conciertos de música hasta obras de teatro o incluso una mezcla de estas dos anteriores. Entre el 23 de septiembre y el 3 de diciembre la bombonera cacereña se llenará de arte. Siempre Así, Marlango o Ismael Serrano componen un largo de listado que pisarán las tablas de San Antón.

Camerino

A finales de septiembre la sala comienza de nuevo sus actuaciones. La primera de ellas, ‘Camerino’, dirigida por Miguel Ángel Latorre y de la mano de los actores Javier Herrera y Raquel Palma. Se celebrará el viernes 23 de septiembre a las 20.30 en la sala principal, con un precio que oscila entre los 10 y los 12 euros.

Marlango

Después del parón que tuvieron que hacer en 2020 por la pandemia, Marlango, el grupo compuesto por Leonor Watling y Alejandro Pelayo, vuelve para celebrar su segunda década en un concierto especial y repasar así todos los álbumes de su trayectoria, acompañados por Tony Molina . ‘Si preguntas por ahí’ da nombre a la nueva gira en la que está enmarcado este concierto, que se celebrará el viernes 7 de octubre a las 21.00 horas. Las entradas anticipadas tienen un precio de 30 euros; el día del concierto costarán 35 euros.

Lorca

‘Una noche sin luna’ es una pieza conmovedora y sorprendente que habla de Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI. Con mucha ironía, emotividad y sentido del humor, el autor va relatando su historia, acercándonos a los aspectos menos conocidos de la vida y la obra del poeta granadino. Tendrá lugar el 8 de octubre a las 20.30 en la sala principal. Escrita e interpretada por Juan Diego Botto. Dirigida por Sergio Peris-Mencheta y con música de Alejandro Pelayo, con aportación especial de Rozalén.

Sabineros

Ya el 22 de octubre se dan cita en los escenarios la Banda Sabinera ‘Benditos Malditos’. Antonio García de Diego y Jaime Asúa son coautores, junto a Joaquín Sabina, de muchas de las canciones, como ‘A la orilla de la chimenea’, ‘El blues de la soledad’, ‘Con lo que eso duele’ o ‘Leningrado’. Músicos de cabecera y productores de varios de sus discos giran, cuando Sabina descansa, con su nuevo proyecto. Completan la banda Mara Barros, una de las voces más destacadas del país y cantante solista del jienense, Paco Beneyto, batería del mítico grupo ‘Viceversa’, con quien el cantautor sacó disco en directo, y Laura Gómez Palma, actual bajista de la banda. El espectáculo estará dividido en dos partes, la banda hace un repaso en la primera del show por los temas más populares del flaco de Úbeda y en la segunda el público puede subir con ellos a cantar el tema que elijan y ser ‘Sabina por un día’, acompañados de su banda.

Rocío y Raphael

Se cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado y Raphael celebra sus 60 años de carrera, es por eso que las imponentes voces de Raquel Palma y Alberto Moreno van a protagonizar el próximo 4 de noviembre a las 20,30 horas, ‘Como yo te amo’, un espectáculo musical que rinde homenaje a dos grandes figuras de la canción española, un montaje elegante, con música en directo y ballet repasará sus éxitos más importantes.

‘Seremos’

Ismael Serrano aterriza en Cáceres con su gira ‘Seremos’, un espectáculo distinto al tradicional, ya que mezcla teatro y canciones en su versión más emocionante y cercana al público. Ismael Serrano hace en escena un anuncio inesperado que causa conmoción, a lo que se suma un incidente que alargará más de la cuenta la entrevista planteada. Canciones del último trabajo del artista se combinan con clásicos de su repertorio. Serrano habla de los sueños incumplidos y de lo difícil que resulta, a veces, afrontar el futuro. Pero también de cómo es ineludible pelear por la felicidad. Hay humor, poesía y emoción. El espectáculo tendrá lugar el viernes 11 de noviembre a las 21,00 horas en la sala principal del Gran Teatro.

Delibes

El 12 de noviembre el público vuelve al pasado sin dejar de estar en el presente. Lo hace con una obra que nunca pasa de moda, ‘Los Santos Inocentes’, de Miguel Delibes. Se presenta como un espejo en el que mirarnos, como sociedad o como individuos. Y como todos los espejos, nos devuelve el reflejo de nuestro pasado para que podamos explicar nuestro presente. La imagen a la que nos enfrenta es cruda, bella, salvaje, pero sobre todo profundamente humana. En el reparto hay actores como Pepa Pedroche o Raquel Varela.

De Sevilla a Cáceres

El 30 de noviembre llega un espectáculo muy esperado a los escenarios cacereños, es la actuación del grupo ‘Siempre Así’, enmarcado en la celebración del 30 aniversario de la publicación de su primer disco en 1992. El espectáculo acogerá un recorrido por todos los hitos del grupo, donde se mezclarán canciones tradicionales y canciones nuevas. Es una banda afamada y con tremenda popularidad entre los españoles, tanto que han sido invitados a actuar en alguna de las bodas de miembros de la familia real. Destacan numerosos galardones, pero sobre todo, uno de los más importantes fue el premio ¡Bravo! que recibió por parte de la Conferencia Episcopal Española en honor a su disco ‘La Misa de la Alegría’, estrenada en la catedral de Sevilla con una asistencia de más de cinco mil personas.

Navidad

Ya en puertas de la Navidad, el 29 de noviembre, el Gran Teatro acoge el espectáculo del cascanueces por parte del Ballet de Kiev. El espectáculo está ligado a Unicef, ya que se donará 1,50 euros de cada entrada para ayudar y apoyar el trabajo de la fundación en Ucrania. Su directora artística es Ana Sophia Scheller. Este grupo, mantiene entre sus objetivos principales el cuidado de las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, siendo cada representación una fiesta para los sentidos por la sobriedad de las coreografías, la perfección de todas y cada una de sus líneas, el virtuosismo de sus solistas y la vistosidad y grandeza de sus decorados y vestuario, todos ellos diseñados en exclusiva por los mejores maestros de los talleres de Kiev. Además, a lo largo de estos años han recorrido gran parte del mundo representando los principales títulos clásicos, así como coreografías originales. El Lago de los Cisnes, El Cascanueces o La bella Durmiente.

Diana Navarro

‘En Tierra Extraña’ se representará en Cáceres el sábado, 3 de diciembre, a las 20.30. En el reparto están personajes tan conocidos como Diana Navarro, Alejandro Vera o Avelino Piedad. Una representación en la que Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. No en vano él es el poeta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. Sin embargo, un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a pocos metros del teatro, hace a Federico replantearse la situación. Quizá debería huir, no debe perder un minuto, pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino, España es su patria, su tierra...

Y todo esto sin moverse de la butaca.