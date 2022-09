Tendrá 45.000 metros cuadrados divididos en dos sótanos de servicios sanitarios y tres plantas de hospitalización, con 258 habitaciones, de las cuales el 84% serán individuales. Incorporará la UCI Pediátrica que hace años perdió Cáceres, así como distintos hospitales de día (Oncología, Ensayos Clínicos en Fases Tempranas y Geriatría) y como novedad el de Salud Mental, además de laboratorios, consultas, salas de tratamientos y de pruebas funcionales, Área de Rehabilitación, Área Materno Infantil, Área de Docencia e Investigación, servicios generales (los vestuarios se amplían con aparcamientos muy próximos para el personal), la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y por supuesto las unidades de hospitalización. Así lo recoge el anteproyecto de la segunda y última fase del Hospital Universitario de Cáceres, presentado este viernes.

“Permitirá a Cáceres tener todos sus servicios sanitarios en un mismo hospital”, ha destacado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que ha detallado durante una hora cómo quedará definitivamente el edificio, tanto a la prensa como a los profesionales sanitarios, quienes han realizado sus aportaciones en pro de una mayor funcionalidad. De hecho, esta funcionalidad ha llevado a la consejería a prescindir del diseño en zig-zag de la primera fase para apostar por tres nuevos módulos unidos por el centro en forma de peine, de modo que la circulación tanto vertical como horizontal se hace más rápida y fácil para los trabajadores. “Era un hospital diseñado en tiempos de bonanza. Yo no estoy dispuesto a comprarle patines a la enfermería”, ha subrayado José María Vergeles.

En esta segunda fase del Universitario se refuerza la apuesta por terapias avanzadas y de alta resolución, se potencia el área de trasplante de médula ósea y se "mejora sustancialmente" la zona de aislamiento de infecciosos. Además habrá una nueva unidad de custodia más segura para los pacientes que están en privación de libertad. También se hará una ampliación de la primera fase para incrementar la capacidad de la UCI de Cáceres hasta 37 boxes y se ubicará muy próxima la parte de hemodinámica

El coste superará los 75 millones de euros. De hecho, el consejero ha explicado que la administración autonómica no ha querido dar detalles de esta fase hasta no tener asegurada la financiación por parte de Europa (Programa Operativo 2021-2027 OP-4), y ya lo está “en un 99%”, afirma. En concreto, solo falta la última reunión de confirmación “y los datos preliminares son positivos porque la UE valora este diseño funcional que permite hacer ambulatorios cuantos más procesos, mejor”. Tras septiembre se celebrará ese encuentro “y en el último trimestre del año lo sabremos seguro porque la financiación se incorporará a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma”, precisa Vergeles.

El objetivo es que “los órganos de contratación del SES realicen entonces la contratación del proyecto de construcción por tramitación anticipada”, detalla. Requerirá seis meses para estar listo. Luego, con el proyecto en la mano, la consejería avanzará las siguientes fechas. “Nos gustaría que a finales de 2023 esté lanzada la licitación e incluso pueda realizarse la adjudicación, pero no vamos a adelantarnos porque Cáceres no merece que se digan más fechas que luego pueden verse modificadas por el tamaño del proyecto. Hace no mucho tiempo teníamos que desatascar la primera fase. No vamos a cometer esos errores”, recuerda Vergeles. En todo caso, “a un hospital de está envergadura, si todo va bien, no hay quien le quite entre 24 y 36 meses de obras”, calcula.

En el acto han comparecido el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco; el gerente del Área de Salud, David Zambrano; y el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, quien ha desvelado que al concluir la primera fase, trasladó a la consejería su "preocupación real" por si había o no segunda y por no generar expectativas que no se cumpliesen "en un plazo razonable", convencido de que tanto el hospital como el tren han sido dos proyectos que han alimentado "el relato de la frustacción" en la ciudad.

De ahí que el alcalde haya agradecido el anuncio del anteproyecto cuando está prácticamente asegurado, y especialmente las aportaciones de los trabajadores del SES a fin de lograr el mejor servicio posible. "Trabajaremos en los próximos meses y años para que sea una realidad, porque hablamos de un edificio fundamental para el desarrollo de Cáceres", destaca.