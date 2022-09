División por el cura condenado: Almoharín cuestiona que siga y Valdemorales no lo rechaza

División vecinal en la polémica por el cura condenado por pornografía infantil. Desde que trascendió en los medios su nombramiento como párroco, la reacción parecía ser unánime en las dos localidades afectadas, Valdemorales y Almoharín. No obstante, este lunes, tras la reunión que han mantenido los alcaldes con el obispo Jesús Pulido para abordar el asunto, los dos regidores han compartido la postura de sus vecinos, que ha distado de ser pareja.

Si Almoharín se ha mostrado abiertamente crítica y ha manifestado su desaprobación incluso con pintadas en la casa parroquial en alusión a la pederastia, Valdemorales ha expresado lo contrario hasta el punto de asegurar que en ningún momento ha rechazado al cura. En estos términos lo han manifestado este lunes los dos regidores municipales al término del encuentro en el palacio episcopal. La reunión se prolongó durante alrededor de una hora y transcurrió en un tono de cordialidad, manifestaron a la salida.

La diócesis, por su parte, ha declinado realizar declaraciones más allá del comunicado que emitió hace semanas. Justifica el silencio de este lunes en que el encuentro está enmarcado en el ámbito de lo privado. De este modo, fueron los propios alcaldes los que han compartido con los medios lo que les ha trasladado el prelado en la entrevista.

En ese sentido, sostienen que el encuentro ha dado respuesta a la petición de ambos para recabar toda la información sobre Ignacio Lajas, el cura objeto de la polémica. Así, el obispo les ha asegurado "la trayectoria de este hombre ha sido inmaculada" tras cumplir su condena y que la intención de la diócesis es "que pueda continuar en el sacerdocio a través de sus trabajos en las parroquias". "Ha cumplido con toda la condena, lleva veinte años de rehabilitación hasta la fecha y ellos consideran que está apto", ha recopilado Alfonso Búrdalo, alcalde de Valdemorales.

Al hilo, el regidor municipal del pueblo de 200 habitantes asegura que sus vecinos confían en la justificación de la diócesis y "entienden que está rehabilitado" y descarta haber recibido en el ayuntamiento alguna queja vecinal al respecto. "Nadie del pueblo me ha dicho que quitemos al cura".

No ha compartido esta postura la alcaldesa de Almoharín -1.800 habitantes-, Antonia Molina, que confirma que sus vecinos han iniciado una recogida de firmas que remitirán al propio obispado junto a un escrito para cuestionar la continuidad del párroco.

En ese sentido, valoró este primer acercamiento pero aseguró que la polémica está lejos de haberse solucionado. Ahora, trasladará toda la información a las familias y serán ellas los que "marcarán el siguiente paso". No obstante, no concretó la regidora si lo que reclaman los vecinos es el cese del párroco aunque el clima que se respira en la localidad es de rechazo. De hecho, esta última semana la casa del párroco amaneció con una pintada en mayúsculas en la que rezaba la palabra 'Pederastas'.

Por el momento, y a la espera de que se produzcan más avances, el sacerdote seguirá ejerciendo como párroco en ambas localidades.

El cura no impartirá la catequesis

Uno de los puntos en los que incidieron este lunes los alcaldes es el referido a la catequesis, pero lo cierto es que es un término que ya aclaró en su día la diócesis, que aseguró que solo tendrá contacto con adultos y que no preparará a los más pequeños para la comunión. No obstante, en el caso de Valdemorales, el alcalde reiteró que no tendrá potestad para impartirla. En Almoharín esto no ha supuesto ningún debate puesto que la catequesis siempre es ofrecida por catequistas y en ningún momento por el cura del pueblo.