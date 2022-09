Extremadura New Energies ha registrado este miércoles en la Junta un documento de alcance de su proyecto de mina subterránea para la extracción de litio. No tiene una incidencia real en la obtención o no de los futuros permisos necesarios para explotar el yacimiento. Lo que se persigue con este movimiento de la empresa es un doble objetivo: que la administración ya tenga un primer documento para plantear las objeciones ambientales y las correcciones que se necesiten y despejar dudas que haya en la ciudadanía sobre la iniciativa.

Una de las principales novedades de este avance es que ya define las tres localizaciones para ubicar la planta que transformará el mineral en hidróxido de litio y la entrada a la mina subterránea. La más cercana, entre la carretera de Miajadas y la pendiente del valle de Valdeflores, estará a 1,2 kilómetros "del límite exterior del casco urbano", explicó Ramón Jiménez, gerente de la empresa. Las otras dos, una al sur del valle y otra en las inmediaciones de la carretera de Trujillo, estarán a "uno dos kilómetros".