The Good Burger (TGB) abre restaurante en Cáceres. Bienvenidos a la carne de calidad. Mañana 29 de septiembre será una jornada para escribir con letras de oro en la historia culinaria de la ciudad pues las puertas de esta afamada franquicia se abren en el número 3 de la calle Santa Joaquina de Vedruna. Si te gusta el estilo de vida urbano y el sabor auténtico de las hamburguesas tienes en TGB tu restaurante, por calidad, por variedad, por servicio y porque disfrutarás de un producto 100% vacuno elaborado ante tus ojos al momento. No hay trampa ni cartón.

Cada 10 años la cadena cambia de imagen y este de Cáceres es el segundo TGB 2.0 que hay en España, ofreciendo una nueva imagen de decoración. El primero se inauguró hace pocos meses en el Centro Comercial Vaguada en Madrid, y hay una gran expectación por conocer este segundo TBG con la nueva imagen.

La llegada de TGB a Cáceres ha sido posible gracias al impulso de dos emprendedores cacereños, Carlos Chamorro y Javier Rivero se han puesto al frente de esta aventura empresarial y gastronómica que llega para romper moldes en la ciudad. La céntrica ubicación de TGB en Cáceres ya asegura el éxito del restaurante. Ocupa el espacio de dos tiendas de ropa tradicionales (Chevalier y Lalola) y ha sido tan respetuoso con el entorno que ha mantenido la fachada de piedra primigenia, con lo que otorga al recinto un aspecto de auténtico templo culinario. Por dentro, sus 200 metros cuadrados están decorados con el reconocible estilo urbano y cosmopolita de TGB. La cocina está a la vista del público y en ella se elaboran las conocidas hamburguesas gourmet que tanto éxito han reportado a la marca. Carne española 100%, y un pan brioche propio y exclusivo de TGB atrae a los más exigentes devoradores de hamburguesas. Todos los jueves TGB tiene una promoción de 2x1 en algunos tipos de hamburguesas. Otro atractivo son sus siete grifos diferentes de cerveza de barril (Heineken, Paulaner, Águila...)

Servicio a domicilio

El local tiene capacidad para unas 11 mesas, unos 62 comensales, y una vez a pleno rendimiento se abrirá la terraza exterior en calle Santa Joaquina de Vedruna con capacidad para unas 10 mesas. Otro de los atractivos de TGB es que tiene servicio a domicilio y que creará 11 puestos de trabajo, entre cocineros, camareros y repartidores. No solo se rinde veneración a la carnaca, en TGB también hay una gran oferta en hamburguesas veganas. Quienes las han probado no notan la diferencia. ¿Te animas a hacerlo tú? La TGV Burger se elabora con carne meatless, queso americano, bacon meatless, tomate, lechuga y salsa TGB. No te la pierdas.

Toda la info de la carta aquí.

TGB abre de doce de la mañana a doce de la noche. La jornada inaugural de mañana jueves 29 de septiembre será muy especial y contará con la presencia de un DJ para animar la velada. “TGB no va dirigido a ningún público en concreto, en general, apela a un público joven en busca del sabor auténtico y también para comensales de mediana edad que quieren comer una hamburguesa de calidad”, comentan Carlos Chamorro y Javier Rivero, que cuentan con una contrastada experiencia en el mundo de la empresa. Ambos quieren destacar el respaldo con el que han contado en todo momento por parte de Grupo Restalia, que ha estado pendiente de todo el proceso de puesta en marcha del restaurante. Ahora solo queda disfrutar in situ de las excelencias de TGB. El sabor de las hamburguesas gourmet nada tiene que ver con lo que hayas probado antes. Ven a Santa Joaquina de Vedruna y llega al éxtasis culinario con TGB.

Estamos aquí: